İngiltere'de hedef Hepatit C'yi 2 yılda bitirmek

Birleşik Krallık'ta NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) her yıl 1 milyon insanın hayatına mal olan Hepatit C bitirmek için hareke geçti. Program başarılı olursa İngiltere dünyada 70 milyon kişinin mücadele ettiği hastalığı yok eden ilk ülke olacak

İngiltere, Hepatit C ile mücadelede vites yükseltti. Hastalığı karşı yüzde 95 tedavi oranına sahip antiviral ilaçlarının tedariği için 1 milyar sterlin değerinde 5 yıllık anlaşma imzalandı. NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) vakaları erken tespit etmeye yarayan ve bugüne kadar 70 bin hastanın kurtarılmasını sağlayan Bul ve Tedavi Et programına hız verdiğini açıkladı. Dahası bu adamların 2025'e kadar ülke genelinde Hepatit C virüsünü bitirmek için atıldığı duyuduruldu. Hedefe ulaşılırsa İngiltere, karaciğer hastalığı ve kansere yol açabilen virüsten arınan ilk ülke olacak.

“Herkese ulaştığımızdan emin olacağız”

Hepatit C Vakfı'ndan Rachel Halford, Bul ve Tedavi Et programı ile kaydedilen ilerlemeyi hayret verici olarak nitelendirdi. Halford, "Şimdi etkilenebilecek herkese ulaştığımızdan emin olmak için son bir son adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

“Ortadan kaldıran ilk ülke olacağız”

Sağlık yetkilileri, virüs nedeniyle karaciğer nakli bekleyenlerin sayısının yılda yaklaşık 140'tan 50'nin altına düştüğünü söyledi. En büyük faydayı maddi durumu yetersiz topluluklardaki insanlar gördü ve tedavilerin yüzde 80'i bu insanlara sağlandı. NHS İngiltere'nin ulusal tıbbi direktörü Profesör Sir Stephen Powis "Hedefe yönelik tarama sayesinde 2030 yılına kadar Hepatit C'yi ortadan kaldıran ilk ülke olma yolunda ilerliyoruz. Bu bir dönüm noktası olacaktır" dedi.

Hepatit C nedir?

Hepatit C Virüs (HCV) enfeksiyonu sonucunda meydana gelen bir karaciğer hastalığıdır. Hastalık, bir kaç hafta sürebilen hafif bir formdan hayat boyu süren ciddi hastalığa kadar değişen hastalıklara yol açabilir. HCV genellikle kan yoluyla bulaşır. Hepatit C akut veya kronik olabilir. Akut Hepatit C mikroorganizma vücuda girdikten sonraki 6 ay içinde olan kısa süreli bir hastalıktır.

Kişilerin çoğunda (%75-85) akut Hepatit C enfeksiyonu kronik Hepatit C enfeksiyonuna dönüşür. Kronik Hepatit C hayat boyu devam edebilen, ciddi sağlık sorunlarına (siroz, karaciğer kanseri) ve hatta ölüme yol açabilen bir hastalıktır. Hepatit C için aşı bulunmamaktadır.

Hepatit C belirtileri nelerdir?

Hepatit C enfeksiyonunun belirtileri, virüsün neden olabileceği akut veya kronik duruma göre değişebilmektedir. Akut hastalık aşağıdaki gibi belirtilere neden olabilir:

Grip benzeri semptomlar (Kas ağrıları ve yüksek ateş)

Sürekli yorgunluk hissi

İştahsızlık

Karın ağrısı

Koyu renkli idrar

Bulantı

Nadiren sarılık

Akut hastalık 6 aydan kısa sürmekle beraber, hastalığın neticesinde virüs vücuttan temizlenebilir veya akut karaciğer yetmezliği gelişebilir. Hepatit C virüsünün kronik hastalığa neden olduğu durumlarda ise, ilk belirtiler olarak hafif bir yorgunluk ve bir takım bilişsel problemlere sebep olabilir. Fakat, bu ilk belirtilerden yıllar sonra virüs siroza ve devamında karaciğer yetmezliğine neden olabilir.