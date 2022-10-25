İngiltere’de istifa eden Başbakan Liz Truss, son kez ulusa seslendi

İngiltere'de 20 Ekim'de iktidardaki Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Liz Truss, Başbakan olarak görev yaptığı zamandan bu yana, cesur olmak ve karşılaşılan zorluklarla yüzleşmek gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna olduğunu belirtti.

İngiltere’nin eski Başbakanı Liz Truss, İngiltere Kralı 3. Charles’a istifasını sunmadan önce Başbakanlık Konutu 10 Numara önünde son kez ulusa seslendi.

Konuşmasında, Başbakan olarak görev yapmanın büyük bir onur olduğunu dile getiren Truss, hükümetinin, ekonomik olarak zor dönemlerde aileler ve işletmelerin yanında acil ve kararlı şekilde hareket ettiğini belirtti.

Truss, “Başbakan olarak geçirdiğim zamandan beri, cesur olmamız ve karşılaştığımız zorluklarla yüzleşmemiz gerektiğine her zamankinden daha fazla ikna oldum.” ifadesini kullandı.

UKRAYNA AÇIKLAMASI

Truss, konuşmasında, ülkesinin Ukrayna’ya verdiği desteği sürdürmesi gerektiğine işaret ederek, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’in saldırganlığına karşı bu cesur mücadelede Ukrayna’yı her zamankinden daha fazla desteklemeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna’nın galip gelmesi ve İngiltere’nin savunmasını güçlendirmeye devam etmesi gerektiğini söyleyen Truss, “Bunu başarmak için çabaladım ve (İngiltere’nin yeni Başbakanı) Rishi Sunak’a ülkemizin iyiliği için başarılar diliyorum.” dedi.

Truss, İngiltere’ye ve İngiliz halkına inandığını dile getirerek, “Önümüzde daha parlak günler olduğunu biliyorum.” ifadesini kullandı.

Liz Truss, konuşmasının ardından Kral 3. Charles’a istifasını sunmak üzere Buckingham Sarayı’na doğru yola çıktı.