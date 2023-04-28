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İngiltere’de kiralık konut fiyatları rekor kırdı

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İngiltere'de konut arzındaki sorunlar sürerken kiralar da yeniden yükselişe geçti. Bir gayrimenkul sitesinin aktardığı verilere göre, ülke çapında kiralık ev fiyatı ortalaması rekor kırdı.
İngiltere’de kiralık konut fiyatları rekor kırdı

İngiliz gayrimenkul sitesi Rightmove’a göre, ülkede konut sıkıntısı devam ederken, ortalama kiralar yeni zirvelere ulaşmaya devam etti.

BBC’nin haberine göre Rightmove, Londra dışında talep edilen kiraların ayda ortalama 1190 sterlin (28 bin 860 TL) ile rekor seviyeye ulaştığını ve ortalama kiraların art arda 13 çeyrektir arttığını belirtti. Londra’da ise ortalama kira 2 bin 500 sterlinin (60 bin 630 TL) üzerine çıktı.

ARZ-TALEP DENGESİZLİĞİ

Rightmove’a göre kira fiyatları, sınırlı arzı olan evleri kiralamaya çalışan kiracılar arasındaki şiddetli rekabet nedeniyle yükseldi. Öte yandan Ocak ve Mart ayları arasında kiralanabilecek mülk sayısı bir önceki yıla göre yüzde 8 artarken, sayı 2019’da görülenin neredeyse yarısı kadar oldu.

Rightmove, mülk arayan kiracı sayısı ile kiralanabilecek evler arasındaki farkın da daraldığını, ancak yine de “rekor seviyelere yakın” kaldığını söyledi.

Geçen ay emlak sitesi Zoopla tarafından paylaşılan rakamlar, Birleşik Krallık’ta kiralanabilecek ev sayısının son 18 ayda üçte bir oranında düştüğünü gösterdi.

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