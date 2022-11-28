İngiltere’de onlarca şirket haftada 4 gün çalışmayı kalıcılaştırıyor

Haftada 4 gün çalışma uygulamasıyla ilgili en kapsamlı pilot uygulamaya ev sahipliği yapan İngiltere’de, uygulama büyük başarı sağlarken binlerce çalışanı bulunan 100 şirket sistemi kalıcı hale getirme kararı aldı.

Dünyada haftada 4 gün çalışma uygulaması giderek yayılırken İngiltere'de de uygulamanın kapsamı hızla genişliyor.

Ülkedeki 100 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçme kararı aldı. Söz konusu şirketlerde çalışan yaklaşık 2600 çalışan, aynı maaşı alarak haftada 4 gün mesai yapacak.

Pilot uygulamalara katılan şirketler, haftalık mesai saatini azaltmanın verimi artırdığını bildirdi. Uygulamaya katılacak firmalar arasında İngiltere'de 450'şer çalışanı bulunan Atom Bank ve uluslararası pazarlama şirketi Awin gibi büyük çaplı şirketler de bulunuyor.

Awin CEO'su Adam Ross, 4 gün çalışma düzeninin büyük bir dönüşüm olduğunu belirterek uygulamanın denendiği süreçte çalışanların morali ve sağlığında inanılmaz bir artış gördüklerini, müşteri ilişkilerinde de büyük ilerleme sağladıklarını açıkladı.

PİLOT ÇALIŞMAYA KATILAN ŞİRKETLER MEMNUN

İngiltere'de 6 aylık pilot çalışmaya katılan binlerce çalışana sahip şirketlere Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Autonomy isimli düşünce kuruluşu da destek verdi. Eylül ayında düzenlenen ankette pilot çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 88'i denemeden olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi. Bu şirketlerin yüzde 95'i haftada 4 gün çalışma düzeninde verimliliğin aynı kaldığını ya da daha da artığını belirtti.

Bazı şirket patronları ve yöneticileri, uygulamaya başta şüpheyle yaklaştıklarını söyleyerek birçok ülke bu sisteme geçmeden haftada 4 gün mesainin bazı zorluklar çıkarabileceği görüşünü dile getirdi. Buna karşın ekip kültüründeki ve çalışanların motivasyonundaki iyileşmelerin kendilerinin fikirlerini de değiştirdiğini söylediler.

İngiltere'de bugüne kadar dünyada uygulanan en kapsamlı pilot uygulamaya çoğunlukla teknoloji, organizasyon ve pazarlama şirketleri katılırken, üretim ve inşaat sektörlerinden de bazı şirketler denemede yer aldı.