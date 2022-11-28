  • BIST 4.910,60
  • Altın 1055.135
  • Dolar 18.6257
  • Euro 19.465
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

İngiltere’de onlarca şirket haftada 4 gün çalışmayı kalıcılaştırıyor

» »
Haftada 4 gün çalışma uygulamasıyla ilgili en kapsamlı pilot uygulamaya ev sahipliği yapan İngiltere’de, uygulama büyük başarı sağlarken binlerce çalışanı bulunan 100 şirket sistemi kalıcı hale getirme kararı aldı.
İngiltere’de onlarca şirket haftada 4 gün çalışmayı kalıcılaştırıyor

Dünyada haftada 4 gün çalışma uygulaması giderek yayılırken İngiltere'de de uygulamanın kapsamı hızla genişliyor.

Ülkedeki 100 şirket, kalıcı olarak haftada 4 gün çalışma sistemine geçme kararı aldı. Söz konusu şirketlerde çalışan yaklaşık 2600 çalışan, aynı maaşı alarak haftada 4 gün mesai yapacak.

Pilot uygulamalara katılan şirketler, haftalık mesai saatini azaltmanın verimi artırdığını bildirdi. Uygulamaya katılacak firmalar arasında İngiltere'de 450'şer çalışanı bulunan Atom Bank ve uluslararası pazarlama şirketi Awin gibi büyük çaplı şirketler de bulunuyor.

Awin CEO'su Adam Ross, 4 gün çalışma düzeninin büyük bir dönüşüm olduğunu belirterek uygulamanın denendiği süreçte çalışanların morali ve sağlığında inanılmaz bir artış gördüklerini, müşteri ilişkilerinde de büyük ilerleme sağladıklarını açıkladı.

PİLOT ÇALIŞMAYA KATILAN ŞİRKETLER MEMNUN

İngiltere'de 6 aylık pilot çalışmaya katılan binlerce çalışana sahip şirketlere Cambridge ve Oxford Üniversiteleri ile Autonomy isimli düşünce kuruluşu da destek verdi. Eylül ayında düzenlenen ankette pilot çalışmaya katılan şirketlerin yüzde 88'i denemeden olumlu sonuçlar elde ettiklerini bildirdi. Bu şirketlerin yüzde 95'i haftada 4 gün çalışma düzeninde verimliliğin aynı kaldığını ya da daha da artığını belirtti.

Bazı şirket patronları ve yöneticileri, uygulamaya başta şüpheyle yaklaştıklarını söyleyerek birçok ülke bu sisteme geçmeden haftada 4 gün mesainin bazı zorluklar çıkarabileceği görüşünü dile getirdi. Buna karşın ekip kültüründeki ve çalışanların motivasyonundaki iyileşmelerin kendilerinin fikirlerini de değiştirdiğini söylediler.

İngiltere'de bugüne kadar dünyada uygulanan en kapsamlı pilot uygulamaya çoğunlukla teknoloji, organizasyon ve pazarlama şirketleri katılırken, üretim ve inşaat sektörlerinden de bazı şirketler denemede yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’den Ukrayna’ya helikopter gönderme kararı23 Kasım 2022 Çarşamba 23:37
  • İngiliz yargısı: İskoçya yeni bağımsızlık referandumu düzenleyemez23 Kasım 2022 Çarşamba 21:15
  • Boris Johnson: Almanya, Ukrayna’nın Rusya’ya boyun eğmesini istedi23 Kasım 2022 Çarşamba 19:17
  • İngiltere: AB yasalarına uyuma dayalı herhangi bir ilişki peşinde koşmayacağız21 Kasım 2022 Pazartesi 16:59
  • İngiltere’den Ukrayna’ya 50 milyon sterlin yardım20 Kasım 2022 Pazar 13:26
  • Kral Charles, ünlü Fransız yemeğini saray menüsünden çıkardı19 Kasım 2022 Cumartesi 20:17
  • İngiltere'de enerji krizi: Öğrencilerden sınıfta mont giymelerini isteyebiliriz19 Kasım 2022 Cumartesi 11:16
  • İngiltere’de Yumurta Krizi18 Kasım 2022 Cuma 17:44
  • Londra’daki ‘Türkiye Dişleri’ reklam afişleri tartışma yarattı17 Kasım 2022 Perşembe 18:03
  • İngiltere’de enflasyon 41 yılın en yüksek seviyesinde17 Kasım 2022 Perşembe 10:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti