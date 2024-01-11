İngiltere'de pratisyen hekimlerin altı günlük grevi başladı

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) bünyesinde görev yapan pratisyen hekimler bugün altı günlüğüne greve gitti. Grev, bugüne kadar NHS'in tarihinde görülen en uzun iş bırakma eylemi.

Binlerce pratisyen hekimin katıldığı grev sabah yerel saatle 07.00'de başladı.

İngiltere'de pratisyen hekimler, NHS'teki doktor kadrosunun yaklaşık yarısını oluşturuyor.

NHS yetkilileri, grev nedeniyle bazı rutin sağlık hizmetlerinin durma noktasına gelmesinden endişeli.

Tabipler Birliği hükümetten müzakere masasına daha gerçekçi bir teklifle gelmesini istiyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Victoria Atkins ise müzakere masasına dönmeden önce pratisyen hekimlerin greve son vermeleri gerektiğini söyledi.

İngiltere'de NHS 1948'de kurulmuştu.

Uzman doktorlar acil servislerde görev alacak

İngiltere NHS Tıbbi Direktörü Prof. Stephen Powis, yeni yıla zorlu bir başlangıç yaptığını belirtti.

Powis, sağlık hizmetleri için yılın en yoğun zamanlarından birinde, Covid ve grip gibi solunum yolu hastalık vakalarındaki artışın, iş bırakma eylemini oldukça zorlayıcı hale getirdiğini belirtti.

Planlı operasyonların yanı sıra rutin sağlık hizmetleri de kesintiye uğrayacak.

UCL (University College London Hospitals) Hastanesi CEO'su David Probert, uzman doktorlar acil servisler için görevlendirileceği için kurumlarındaki rutin randevuların çoğunun iptal edilebileceğini söyledi.

Ancak bu uygulama dahi bütün bölgelerdeki acil servislerin hizmet vermesi için yeterli değil.

NHS'te özellikle kanser tedavisi ve doğum gibi hizmetlerle ilgili endişe hakim. Bu alanlarda istisnai olarak iş bırakma yapılmaması konusundaki çağrı birlik tarafından kabul edilmedi.

Pratisyen hekimler, ücret anlaşmazlığı sonucu ilk olarak geçtiğimiz Mart ayında iş bırakmaya gitmişti.

Ondan önce hemşire ve ambulans çalışanları dahil diğer NHS görevlileri de grev yaptı.

Geçtiğimiz yıl boyunca 1,2 milyondan fazla randevu ve tedavi, grevler nedeniyle iptal edildi.

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle Aralık ayında yedinci kez geçireceği operasyon grev nedeniyle iptal edilen 54 yaşındaki Nigel Hewitt şunları dile getiriyor:

"Hareket etmemi engelliyor, artık yeter. Ancak pratisyen hekimlere sempati duyuyorum. İnsanları NHS'te çalışmaya teşvik etmeliyiz. İş ve sorumluluklarına uygun ücret ve prim sistemimiz olmalı".

Hükümetle görüşmeler anlaşmazlıkla sonuçlanmıştı

Aralık ayındaki görüşmelerde Tabipler Birliği, hükümetin teklif ettiği Ocak ayından itibaren ortalama yüzde 3 maaş artışı teklifini kabul etmemişti.

Pratisyen hekimler 2008'den bu yana enflasyon altında yapılan zamları telafi etmek için ekstra yüzde 35 talep etti.

Bunun tek seferde değil, birkaç yıl içinde aşamalı olarak yapılabileceği önerilmişti.

Mayıs ayında doktorlar dışındaki NHS çalışanları yüzde 5 ekstra ücret ve bir kerelik toplu ödeme teklifini kabul etti.