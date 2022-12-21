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İngiltere'de sağlık çalışanlarının grevine destek yürüyüşü düzenlendi

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İngiltere'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında sağlık çalışanlarının makul ücret artışı talebiyle başlattıkları grevlere destek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
İngiltere'de sağlık çalışanlarının grevine destek yürüyüşü düzenlendi

University College London Hastanesi önünde toplanan çok sayıda gösterici, ellerinde "Hemşireler için adil ücret artışı", " Sağlık personelinin maaş artışına ihtiyacı var" ve "Alkışlar faturaları ödemiyor" yazılı pankartlar taşıyarak, sağlık çalışanlarının grevine destek verdi.

Yürüyüşe, hemşirelerin yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile sağlık çalışanlarını temsil eden sendikaların liderleri katılarak, hükümete maaşlarda iyileştirilme yapılması için çağrısında bulundu.

University College London Hastanesinde hemşire olarak çalışan Brad Romain, burada yaptığı konuşmada, doktorların, hemşirelerin ve diğer sağlık çalışanlarının topluma hizmette öncü role sahip olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını döneminde oldukça yoğun çalıştıklarını dile getirdi.

Romain, "Hastayız, yorulduk, tükendik. (Ulusal Sağlık) Sistemimizde daha desteğe ihtiyacımız var ve bu yüzden bugün buradayız. Milyoner maaşı için açgözlü olduğumuzdan bugün burada değiliz. Buraya rahat bir şekilde yaşamamız gerektiğini söylemek için geldik ve bu da faturalarımızı ödemek, ailelerimiz ve bizim için yiyecek bulmak anlamına geliyor. Hepsi bu kadar." ifadelerini kullandı.

"BAŞBAKAN RİSHİ SUNAK BİZİM CİDDİYE ALINACAK BİR ŞEY OLMADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYOR"

University College London Hastanesinde hemşire olan Priya da AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün greve gidiyoruz çünkü hükümetin bizim ne söylediğimizi duyması önemli. Çok uzun zamandır söylüyoruz. Eylül ayındaki son tahmin, hemşirelik mesleğinde yaklaşık 47 bin personel eksikliği olduğu yönünde. Düşük ücret aldığımız ve kötü tanındığımız için insanlar bu mesleğe rağbet göstermiyor. (İngiltere Başbakanı) Rishi Sunak, ne yazık ki bizim bir fotoğraf için fırsat kolladığımızı ve ciddiye alınacak bir şey olmadığımızı düşünüyor. Bugün ciddiye alınması gereken bir iş gücü olduğumuzu söylemek, grevi desteklemek için buradayız."

Göstericiler, daha sonra Başbakanlık Konutu 10 Numara'ya doğru yürüyüşe geçti.

HEMŞİRELER İKİNCİ KEZ GREVE GİTTİ, AMBULANS ÇALIŞANLARI YARIN İŞ BIRAKACAK

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire bugün ikinci kez bir günlük grev başlattı.

Yıllık bazda yüzde 10'u geçen enflasyon karşısında adil maaş artışı talebiyle 15 Aralık'ta bir gün grev yapan on binlerce hemşire, hükümetle uzlaşı sağlanamaması üzerine ikinci kez bir günlük iş bırakma eylemi başlattı.

Ülke çapında 300 binden fazla üyesi bulunun ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

Sendika, hükümet yaklaşımını değiştirmediği takdirde hemşirelerin gelecek ay yeniden greve gideceğini bildirdi.

Öte yandan, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 10 bin ambulans çalışanı yarın ve 28 Aralık'ta greve gitmeye hazırlanıyor.

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