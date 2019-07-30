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İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı

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Türkiye tatilinden dönen İngiliz ailenin çantasından çıkan arının yerel türler için tehdit oluşturabileceği belirtildi.
İngiltere’de 'Türk arısı' alarmı

Daily Mail’in aktardığına göre Bristollü aile bir hafta önce Türkiye tatilinden döndü. 49 yaşındaki Ashley Toy, dönüş sonrası çantasında, çiçek yapraklarından yapılmış sıra dışı bir koza buldu. Ertesi gün 19 yaşındaki kızı Amelia, evlerinin dışında sıra dışı bir arı gördüğünü söyledi.

 

Haberde, genç kızın araştırma yaparak tespit ettiği arının, sadece Türkiye ve İran’da yaşayan Osmia Avosetta türüne ait olduğunu ortaya çıkardı.

Aile, İngiltere Arıcılar Birliği’ne başvurdu. Birlik, bu konuyla ilgili İngiltere Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı’na (DEFRA) bilgi verdi.

Birliğin sözcüsü, "Bu arı gibi yerli olamayan türler çeşitli sorunlar taşıyor ve kontrol edilmesi gerekiyor. Onlar, yerel türleri yok edecek virüsler taşıyabiliyor ya da gıda kaynağı mücadelesinde benzer türlere rekabet oluşturabiliyor" dedi.

Haberde, uzmanlar bu konuyu incelmeye devam ederken 'kaçak' arının kozalar yapmaya devam ettiği kaydedildi.

Ashley Toy’un eşi, "Her sabah kapı açtığımızda arı geliyor. Sonra sürekli girip çıkıyor. Daha önce böyle bir şey görmedim" diye konuştu.

Duruma DEFRA karıştıysa meselenin muhtemelen çok ciddi olduğunu söyleyen kadın, "Henüz benden bu arıyı yakalamamı istemediler" diye ekledi.

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