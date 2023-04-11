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İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak

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İngiltere, sigara kullanımını azaltmak için tartışma yaratacak bir adım attı.
İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak

İngiltere’de 1 milyon kişiye, sigarayı bırakmalarını teşvik amacıyla ücretsiz elektronik sigara kiti dağıtılacak. Hamile kadınlara da sigaraya bırakma koşuluyla ayrıca 400 sterlin verilecek. Söz konusu plan bugün halka duyurulacak.

Öte yandan sigara üreticileri ile de sigarayı bırakma yönünde tavsiyeleri paketlerin içerisine yerleştirme yönünde müzakereler yürütülecek.

Reşit olmayanlara yönelik ve yasa dışı elektronik sigara satışının da engellenmesi amaçlanıyor.

İngiltere hükümeti ülkede 2030 yılında sigara içenlerin oranını yüzde 5’e düşürmeyi hedefliyor.

 

İngiltere Sağlık Bakanı Neil O'Brien’ın Salı günü yapacağı konuşmada, ücretsiz elektronik sigara politikasının dünyada türünün ilk örneği olacağını söylemesi bekleniyor.

 

O’Brien konuşmasında “Hayat boyu sigara içen her üç kişiden ikisi sigaradan ötürü ölecek. Piyasada doğru kullanıldığında sizi öldürecek tek ürün sigaradır" diyecek.

İngiltere'de kadınların yüzde 9'unun hamilelik sırasında hala sigara içtiği tahmin ediliyor. Hükümet, finansal ve psikolojik destekle atılan bazı adımların geçmişte işe yaradığını belirtiyor.

Yetkililer, söz konusu planın yaklaşık 45 milyon sterline mal olacağını tahmin ediyor. Bu miktar sağlık bakanlığının bütçesinden finanse edilecek, ancak yerel makamlar tarafından yönetilecek.

Sigara tüketimine karşı mücadele eden Action on Smoking and Health (AHS) adlı örgütün lideri Deborah Arnott, atılacak adımlardan dolayı memnun olduklarını söyledi.

Ancak Arnott, İngiltere'nin 2030 yılına kadar "sigarasız" hale gelmesi için hamlelerin "yeterli olmadığı" konusunda uyardı.

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