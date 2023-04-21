  • BIST 5.012,34
  • Altın 1238.841
  • Dolar 19.3987
  • Euro 21.2517
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

İngiltere’deki evsizlerle ilgili çarpıcı rapor

» »
İngiltere ve Galler'de 2019'dan bu yana 4 bin evsiz sokaklarda yaşamını yitirirken sadece 2022'de 1313 evsiz hayatını kaybetti.
İngiltere’deki evsizlerle ilgili çarpıcı rapor

Londra merkezli sivil toplum kuruluşu Evsizlik Müzesinin raporuna göre İngiltere ve Galler’de her 6,5 saatte bir evsiz yaşamını yitiriyor.

Sokaklarda hayatını kaybedenlerin yüzde 85’ini 65 yaş altı kişiler oluştururken geçen yıl 1313 kişinin sokaklarda yaşamını yitirdiği bilgisi rapora yansıdı.

Raporda bu sayının 2019’daki ölümlerden yüzde 85, 2021’dekilerden ise yüzde 20 fazla olduğuna işaret edildi.

ÖLÜM SAYISI DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Bazı kent yönetimleri ve ilçe belediyelerinin sayılarla ilgili yeterli desteği vermemesi nedeniyle ölüm sayısının daha yüksek olabileceğine vurgu yapılan raporda, ölümlere neden olarak sağlık ve bağımlılıkla mücadele alanlarında yapılan kesintiler gösterildi.

Ölümlerin yüzde 36’sının uyuşturucu ve alkol bağımlılığı, yüzde 10’unun ise intihar olduğu belirtilen raporda 2010’dan beri bağımlılıkla mücadele kurumlarında düzenli olarak kesinti yapıldığı ifade edildi.

Raporda 2022’de hayatını kaybeden evsizlerin sayısının Londra’da 295, Glasgow’da 50, Liverpool’da 25 olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kralı Charles’ın taç giyme töreninde 6 binden fazla asker görevlendirilecek17 Nisan 2023 Pazartesi 13:39
  • Kral Charles adına taçlı para basıldı16 Nisan 2023 Pazar 20:30
  • İngiltere Kralı Charles’a yumurta fırlatan kişi suçlu bulundu14 Nisan 2023 Cuma 21:57
  • İngiltere, 2 milyona ulaşan geyik popülasyonuyla baş etmeye çalışıyor13 Nisan 2023 Perşembe 14:08
  • Kral Charles’ın taç giyme heyecanını ailedeki sorunlar gölgeledi… Andrew’e söz geçiremiyor12 Nisan 2023 Çarşamba 20:57
  • İngiltere’den Rusya’ya karşı yeni yaptırım12 Nisan 2023 Çarşamba 19:43
  • BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı12 Nisan 2023 Çarşamba 09:48
  • İngiltere’de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti11 Nisan 2023 Salı 20:09
  • İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak11 Nisan 2023 Salı 18:02
  • İngiltere "en yıkıcı" doktor grevine hazırlanıyor11 Nisan 2023 Salı 09:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti