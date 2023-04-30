İngiltere’deki Türkler oy kullanmak için sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu

İngiltere'de yaşayan seçmenler, Türkiye'de ‪14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde oy vermek için başkent Londra'da kurulan sandıklarda uzun kuyruklar oluşturdu.

Kayıtlı 127 bin 281 seçmenin bulunduğu İngiltere’de, 4 kentte oy kullanılmaya başlandı. Yaşlısıyla genciyle Londra’daki seçmenler, yerel saatle 09.00’da sandık başına gitti ve Old Billingsgate’te kurulan sandıkların önünde uzun kuyruklar meydana geldi.

“VATANDAŞLARIMIZI BU TEMEL HAKLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUZ”

Oyların kullanıldığı alanda bulunan Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ve Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, yurt dışındaki seçmenlerin oy kullanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Ertaş, İngiltere’de oy verme işleminin bugün başladığını belirterek Londra, Manchester ve Edinburgh’taki seçmenlerin 9 gün boyunca 09.00-21.00 saatlerinde oy kullanabileceklerini kaydetti.

Leicester’de ise seçmenlerin 1 Mayıs saat 18.00’e kadar oy kullanılabileceklerini bildiren Ertaş, “Vatandaşlarımızı bu temel haklarını kullanmaya davet ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Ertaş, ayrıca, sürecin başlangıcından bu yana güvenlikten oylarının muhafazasına kadar İngiliz makamlarıyla yakın işbirliği içerisinde olduklarını dile getirdi.

“İNGİLTERE’DEKİ TOPLAM SANDIK SAYISI 242”

Başkonsolos Atahan da Türkiye’deki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin oy verme sürecinin bugün itibarıyla İngiltere’de başladığını ifade etti.

Atahan, İngiltere genelinde 4 yerde sandıkların açıldığını belirterek 200’ü Londra’da olmak üzere, toplam sandık sayısının 242 olduğunu kaydetti. Atahan, şunları söyledi:

“Yüksek Seçim Kurulu, daha önceki seçimlere nazaran, sandık sayısında önemli bir artışa gitti. Yoğun bir ilgi var. Vatandaşlarımızı oy kullanmaya bekliyoruz. Sosyal medya araçlarını kullanarak seçim noktalarına nasıl ulaşabilirler, oylarını nasıl kullanabileceklerine ilişkin duyurularımızı yapıyoruz. Gayet ferah, nezih ve büyük bir salon kiraladık. Umudumuz sorunsuz bir şekilde seçim sürecini Birleşik Krallık’ta tamamlamak.”

“İNŞALLAH HAK EDEN KAZANIR”

Oy kullanmak için kurulan alana gelen vatandaşlardan Fatma Tunç, 40 senedir İngiltere’de yaşadığını belirterek “İngiltere’mizi seviyoruz. Türkiye’mizi çok seviyoruz. İnşallah hak eden kazanır. Bugün oy kullanmak için buradayız. Kim hak ediyorsa o kazansın.” dedi.

İngiltere’de yaşayan bir başka seçmen Nazlı Albayrak da Londra’daki oy kullanma merkezinin çok iyi hazırlandığını gözlemlediklerini belirterek “Arkadaşımın dediği gibi ‘Hak eden kazansın’. Vatanımız ve devletimiz için hayırlısı neyse o olsun.” diye konuştu.

Yaklaşık 6 aydır bu ülkede yaşayan ve Türkiye devletinin sağladığı bursla Londra’da doktora eğitimi alan Mutluhan Yılmaz da oy kullanma işleminin ilk günü olması ve hafta sonu olması sebebiyle oyunu bugün kullanmayı tercih ettiğini söyledi.

Yılmaz, Londra’daki oy kullanma noktasının merkezi bir konumda yer aldığını ve vatandaşlar tarafından kolaylıkla bulunabildiğini dile getirerek seçim sonuçlarının Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Bu yıl ilk kez 4 farklı kentte sandık kurulan ülkede Londra, Manchester ve Edinburgh’da seçim 7 Mayıs’a, Leicester’da 1 Mayıs’a kadar sürecek.

Vatandaşlar, Londra’da Old Billingsgate’te, Manchester ve Edinburgh’da ise başkonsolosluklarda oy kullanabilecek. Leicester’da oy kullanma işlemi Tigers Rugby Club’da yapılacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar oylarını kara, hava ve deniz gümrük kapılarında da kullanabilecek. Vatandaşların, oy kullanmak için geçici kimlik belgelerini sunmaları yeterli olacak.