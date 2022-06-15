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İngiltere’den Ankara hamlesi: Türkiye’yi dinlemek önemli

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İngiltere Savunma Bakanı, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İngiltere’den Ankara hamlesi: Türkiye’yi dinlemek önemli

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün düzenlediği basın toplantısında Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Wallace, Türkiye’yi dinlemenin çok önemli olduğunu söylerken gelecek hafta Türkiye hükümetiyle iletişime geçerek İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyelikleriyle ilgili görüşmeler gerçekleştireceğini dile getirdi.

Rusya’nın 24 Şubat’tan beri işgal ettiği Ukrayna’da yaşananlar sonrasında İsveç ve Finlandiya NATO’ya yakınlaşmaya başlamıştı. Her iki ülke de NATO’ya üye olmak için istekli olduklarını açıklarken NATO ülkeleri de bu sürece yeşil ışık yakmıştı. Fakat Türkiye, her iki ülkenin terör örgütleri PKK ve FETÖ’yle mücadelede yeterli iş birliği yapmadıklarını açıklamış ve bu süreci veto etme kararı almıştı.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg geçen gün yaptığı açıklamada Türkiye’nin meşru endişeleri olduğunu dile getirmişti.

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