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İngiltere’den büyük faiz artırımı hazırlığı

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İngiltere Merkez Bankası (BoE) son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadele etmek için bugün faizleri 1989'dan bu yana görülen en büyük artışla 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor.
İngiltere’den büyük faiz artırımı hazırlığı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) son 40 yılın en yüksek enflasyonu ile mücadele etmek için bugün faizleri 1989’dan bu yana görülen en büyük artışla 75 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesine yükseltmeye hazırlanıyor.

BoE, 22 Eylül’de, eski İngiltere Başbakanı Liz Truss hükümetinin finanse edilmemiş 45 milyar sterlinlik (52 milyar dolar) vergi indirim paketi açıklamasından bir gün önce, faiz artırımına gitmiş ancak artırımın ardından siyasi ve finans piyasalarındaki sıkıntılar ile karşı karşıya kalmıştı.

100 BAZ PUANLIK ARTIŞ DA MASADA

Eylül ayındaki faiz artışı ülke ekonomisini resesyondan çıkarmayı ve uzun vadeli büyümeyi desteklemek için atılmış olsa da sterlinin dolar karşısında rekor düşük seviyeye düşmesine, bankanın tahvil piyasalarını desteklemek zorunda kalmasına ve Başbakan Truss’ın istifasına giden sürecin başlamasına yol açmıştı.

Öte yandan, BoE’nin bu haftaki faiz kararında 75 baz puan öne çıkarken, 100 baz puanlık bir artırım da öngörüler arasında bulunuyor. 

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