İngiltere’den Hizbullah'ı finanse eden Lübnanlı elmas tüccarına yaptırım

İngiltere Hazine Bakanlığı, Hizbullah’ı finanse etmek ve elmas, değerli mücevher, antika ve tablo ticareti yoluyla kara para aklama operasyonları yürütmekle suçlanan Lübnan uyruklu Nazım Ahmed'e yaptırım uyguladığını duyurdu.

Nazım Ahmed'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hesabına para aktardığı doğrulandı. Dün (Salı) açıklanan İngiliz yaptırımları arasında, Nazım Ahmed'in İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulması ve söz konusu yaptırımların onunla iş yapan her İngiliz'i de kapsaması yer alıyor. Londra, 2001 yılında Hizbullah'ın dış güvenlik birimini terör örgütü ilan etmişti. Söz konusu ilan, yedi yıl sonra örgütün tüm askeri kanadına yayıldı.

Yaptırımlar, İngiltere'nin ‘uluslararası terörizmi finanse etme sürecini durdurma’ çabaları çerçevesinde geliyor. İngiliz hükümeti, Nazım Ahmed'in Britanya'da sahip olduğu tüm varlıkları ve ekonomik kaynakları dondurmak, herhangi birinin onunla veya sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir şirketle iş yapmasını engellemek için iç terörle mücadele yetkilerini kullandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, 2019 yılında ABD tarafından yaptırım uygulanan Ahmed'in İngiltere'de geniş bir sanat eseri yelpazesine sahip olduğu ve yurt içinde birçok sanatçı, sanat galerisi ve müzayede evi ile çalıştığı belirtildi. Şarku’l Avsat’ın ulaştığı bilgilere göre Ahmed ayrıca Beyrut'ta ‘kara para aklama’ amacıyla bir sanat galerisi açmakla suçlanıyor.

Yaptırımlar kapsamında, Ahmed artık Birleşik Krallık sanat piyasasında ticari faaliyette bulunamayacak ve başka hiçbir satıcı kendisi veya şirketleriyle iş yapamayacak...

Nazım Ahmed'in İngiltere ve Belçika dahil diğer Avrupa ülkelerinde sahibi olduğu veya anlaşma yaptığı İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından belirtilen şirketler arasında White Star, Pixley Way, Best Diamond House da bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı Aralık 2019'da Nazım Ahmed'in ‘Hizbullah'ın en büyük bağışçılarından biri’ olduğunu ve örgüte ‘elmas ticareti bağlantıları aracılığıyla’ para sağladığını duyurmuştu.

İngiltere Hazine Bakanı Joanna Penn yaptığı açıklamada, “Bugün aldığımız sıkı tedbirler, uluslararası terörü finanse edenlerin üzerine baskı uygulayacak ve İngiltere'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini güçlendirecektir” dedi.

Reuters, Nazım Ahmed ile temasa geçemediğini ve Hizbullah’ın yaptırımlar hakkında yorum yapma talebine yanıt vermeyi reddettiğini aktardı.