  • BIST 5.029,75
  • Altın 1240.906
  • Dolar 19.3944
  • Euro 21.2981
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAHareketsizlik pek çok hastalığın ana kaynağı!

İngiltere’den Hizbullah'ı finanse eden Lübnanlı elmas tüccarına yaptırım

» »
İngiltere Hazine Bakanlığı, Hizbullah’ı finanse etmek ve elmas, değerli mücevher, antika ve tablo ticareti yoluyla kara para aklama operasyonları yürütmekle suçlanan Lübnan uyruklu Nazım Ahmed'e yaptırım uyguladığını duyurdu.
İngiltere’den Hizbullah'ı finanse eden Lübnanlı elmas tüccarına yaptırım

Nazım Ahmed'in Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın hesabına para aktardığı doğrulandı. Dün (Salı) açıklanan İngiliz yaptırımları arasında, Nazım Ahmed'in İngiltere'deki mal varlıklarının dondurulması ve söz konusu yaptırımların onunla iş yapan her İngiliz'i de kapsaması yer alıyor. Londra, 2001 yılında Hizbullah'ın dış güvenlik birimini terör örgütü ilan etmişti. Söz konusu ilan, yedi yıl sonra örgütün tüm askeri kanadına yayıldı.

Yaptırımlar, İngiltere'nin ‘uluslararası terörizmi finanse etme sürecini durdurma’ çabaları çerçevesinde geliyor. İngiliz hükümeti, Nazım Ahmed'in Britanya'da sahip olduğu tüm varlıkları ve ekonomik kaynakları dondurmak, herhangi birinin onunla veya sahip olduğu veya kontrol ettiği herhangi bir şirketle iş yapmasını engellemek için iç terörle mücadele yetkilerini kullandı.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, 2019 yılında ABD tarafından yaptırım uygulanan Ahmed'in İngiltere'de geniş bir sanat eseri yelpazesine sahip olduğu ve yurt içinde birçok sanatçı, sanat galerisi ve müzayede evi ile çalıştığı belirtildi. Şarku’l Avsat’ın ulaştığı bilgilere göre Ahmed ayrıca Beyrut'ta ‘kara para aklama’ amacıyla bir sanat galerisi açmakla suçlanıyor.

Yaptırımlar kapsamında, Ahmed artık Birleşik Krallık sanat piyasasında ticari faaliyette bulunamayacak ve başka hiçbir satıcı kendisi veya şirketleriyle iş yapamayacak...

Nazım Ahmed'in İngiltere ve Belçika dahil diğer Avrupa ülkelerinde sahibi olduğu veya anlaşma yaptığı İngiltere Hazine Bakanlığı tarafından belirtilen şirketler arasında White Star, Pixley Way, Best Diamond House da bulunuyor.

ABD Hazine Bakanlığı Aralık 2019'da Nazım Ahmed'in ‘Hizbullah'ın en büyük bağışçılarından biri’ olduğunu ve örgüte ‘elmas ticareti bağlantıları aracılığıyla’ para sağladığını duyurmuştu.

İngiltere Hazine Bakanı Joanna Penn yaptığı açıklamada, “Bugün aldığımız sıkı tedbirler, uluslararası terörü finanse edenlerin üzerine baskı uygulayacak ve İngiltere'nin ekonomik ve ulusal güvenliğini güçlendirecektir” dedi.

Reuters, Nazım Ahmed ile temasa geçemediğini ve Hizbullah’ın yaptırımlar hakkında yorum yapma talebine yanıt vermeyi reddettiğini aktardı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere, 2 milyona ulaşan geyik popülasyonuyla baş etmeye çalışıyor13 Nisan 2023 Perşembe 14:08
  • Kral Charles’ın taç giyme heyecanını ailedeki sorunlar gölgeledi… Andrew’e söz geçiremiyor12 Nisan 2023 Çarşamba 20:57
  • İngiltere’den Rusya’ya karşı yeni yaptırım12 Nisan 2023 Çarşamba 19:43
  • BM: İngiltere sığınma talebinde bulunan tüm çocukları korumalı12 Nisan 2023 Çarşamba 09:48
  • İngiltere’de on binlerce pratisyen hekim bu yıl ikinci kez greve gitti11 Nisan 2023 Salı 20:09
  • İngiltere'de tütün ürünlerini bırakmak isteyenlere ücretsiz e-sigara dağıtılacak11 Nisan 2023 Salı 18:02
  • İngiltere "en yıkıcı" doktor grevine hazırlanıyor11 Nisan 2023 Salı 09:49
  • İngiltere’den özel harekatçılara yoga ve nefes egzersizleri eğitimi10 Nisan 2023 Pazartesi 21:44
  • İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme rotası açıklandı10 Nisan 2023 Pazartesi 16:50
  • Kate Middleton’dan samimi itiraf… “En zor şeydi”08 Nisan 2023 Cumartesi 18:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti