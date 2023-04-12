  • BIST 5.146,11
  • Altın 1247.131
  • Dolar 19.3084
  • Euro 21.2371
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAMaraş'ta Deprem

İngiltere’den Rusya’ya karşı yeni yaptırım

» »
İngiltere, "Rus zenginlere aracılık ettiği öne sürülen isimlere" yaptırım kararı aldı.
İngiltere’den Rusya’ya karşı yeni yaptırım

İngiliz hükümeti, yaptırım listesinde bulunan Rus zenginlere aracılık ettiği öne sürülen kişi ve şirketlere geniş çaplı yaptırımların uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, Demetris Ioannides ve Christodoulos Vassiliades adlı iki kişinin İngiltere'nin daha önce yaptırım listesine aldığı Rus oligarklardan Roman Abramovich ve Alisher Usmanov'a yaptırımları delmesinde aracılık ettiği öne sürüldü.

Açıklamada Ukrayna-Rusya savaşının başlamasında bu yana İngiltere'de Rus zenginlere ait toplam 18 milyar sterlin hacminde varlığın dondurulduğu, oligarkların finansal aracılar yoluyla varlıklarını offshore hesaplara ve paravan şirketlere taşımaya çalıştığı kaydedildi.

Hükümetin açıklamasında, hakkında seyahat ve finansal yaptırımların uygulanmasına karar verilen Ioannides'in Rus zengin Alisher Usmanov'a aracılık ederek 760 milyon sterlin değerinde ülke dışındaki hesap ve şirketlere aktarılması için aracılık ettiği iddiasına yer verildi. Yaptırım listesine alınan bir diğer aracı olan Kıbrıslı Rum Avukat Vassiliades'in ve hukuk şirketinin Usmanov'un ülke dışındaki varlık ağının tam merkezinde yer aldığı iddia edildi.

Açıklamada Usmanov ile ilişkili USM, Curzon Square Limited, Hanley Limited adlı şirketlere mali yaptırımların uygulanmasına karar verildiği, Usmanov'a ait 90 milyon sterlin değerindeki Beechwood House adlı rezidansın da yaptırım listesinde yer aldığı bildirildi.

RUS İŞ İNSANLARI YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

İngiliz hükümetinin açıklamasında Usmanov'un ortağı Vladimir Skoch ve kızı Varvara Scotch'un, Duma'nın en zengini olarak bilinen Andrei Skoch'un da hükümetin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Tatiana Evtushenkova, Natalia Evtushenkov, Felix Evtushenkov, Gulnara Kerimova, Nariman Gadzhiev ve Oksana Marchenko isimli Rus iş insanlarının da hükümetin yaptırım listesinde yer aldığına dikkat çekildi.

Yaptırım kararına ilişkin açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, “Rus elitlerin savaş paralarını saklamalarına yardım etmeye çalışanların ağlarını çökertiyoruz. Saklanacak bir yer yok” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme rotası açıklandı10 Nisan 2023 Pazartesi 16:50
  • Kate Middleton’dan samimi itiraf… “En zor şeydi”08 Nisan 2023 Cumartesi 18:22
  • Kral Charles oğlu Prens Harry'ye rest çekti: Ben banka değilim!08 Nisan 2023 Cumartesi 16:52
  • İngiltere’nin en azılı kanun kaçakları açıklandı: Görürseniz hemen uzaklaşın06 Nisan 2023 Perşembe 20:35
  • İngiltere göçmenleri gemide barındıracak06 Nisan 2023 Perşembe 11:19
  • İngiltere’den TikTok’a 15,9 milyon dolarlık ceza…05 Nisan 2023 Çarşamba 14:39
  • İngiltere Kralı 3. Charles’ın ilk portresinin açılışı yapıldı05 Nisan 2023 Çarşamba 10:19
  • Buckingham Sarayı ilk kez "Kraliçe" Camilla unvanını kullandı05 Nisan 2023 Çarşamba 09:55
  • İngiltere'de yeni bir kene virüsü tespit edildi05 Nisan 2023 Çarşamba 09:23
  • Guardian özür diledi31 Mart 2023 Cuma 11:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti