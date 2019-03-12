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İngiltere’den ‘tedbir maddesi’ açıklaması

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İngiltere’den ‘tedbir maddesi’ açıklaması
İngiltere’den ‘tedbir maddesi’ açıklaması

İngiliz Hükümetinden, Brexit Anlaşması’ndaki “tedbir maddesi”ne ilişkin, yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde edildiği bildirildi.

İngiltere’nin fiili Başbakan Yardımcısı David Liddington, ülkesinin, Avrupa Birliği (AB) ile devam eden müzakerelerde, tartışmalı ”tedbir maddesi”yle ilgili yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettiğini bildirdi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’nda konuşan Liddington, ”Brexit anlaşmasında yasal bağlayıcılığı olan değişiklikler elde ettik.” dedi.

Hükümetin elde ettiği değişikliklere göre, AB’nin, İngiltere’yi ”tedbir maddesi”ni kullanarak müzakere sürecinde mahsur bırakmasının önüne geçileceğini belirten Liddington, AB’nin böyle bir niyetle hareket etmesi halinde, konunun bağımsız hakemliğe götürülmesi için zemin oluşacağını söyledi.

Liddington, İngiltere ile AB’nin, ”tedbir maddesi”nin yürürlüğüne Aralık 2020’de son verilmesini sağlayacak ortak bir mekanizma üzerinde de uzlaştığını kaydetti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Theresa May, müzakereleri sonuca bağlamak üzere AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Fransa’nın Strasbourg kentinde akşam saatlerinde bir araya geldi. Ancak ikilinin düzenlemesi beklenen ortak basın toplantısı henüz gerçekleşmedi.

Tedbir maddesi”, İngiltere’nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit’in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere’nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulması üzerinde çalışıyordu.

”Tedbir maddesi”, İngiltere’nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda’nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor.

Maddeye karşı çıkanlar, bu düzenlemenin İngiltere’yi AB ile sonu gelmez bir müzakere sürecinde bırakacağını savunuyordu.

Avam Kamarası, Brexit anlaşmasının yeni halini bugün oylayacak. Başbakan May’in, oylama öncesinde parlamentoyu, yeni uzlaşının detayları konusunda bilgilendirmesi bekleniyor.

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