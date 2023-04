İngiltere’yi karıştıran olay: Prens William şikayetini çekmek için para aldı

İngiltere'de Galler Prensi William'ın mahremiyetini ihlal etmekle suçladığı The Sun'dan yüklü miktar para alarak gazetenin bağlı olduğu şirketle anlaştığı öne sürüldü.

Yerel medyada yer alan habere göre, İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Sussex Dükü Prens Harry’nin, The Sun gazetesine telefon dinleme yoluyla özel bilgileri elde ettiği iddiasıyla açtığı davanın duruşması bugün görülmeye devam etti.

Duruşmada, Prens Harry’nin avukatı David Sherborne, mahkemeye The Sun’ın bağlı olduğu News Group Newspapers (NGN) şirketinin kişilerle ilgili bilgileri yasa dışı yollardan elde ettiğine ilişkin iddiaların yer aldığı belgeler sundu.

Ancak belgeler, İngiltere’de veliaht prens konumundaki Prens William’a ilişkin iddialarla dikkati çekiyor.

Belgelere göre, Prens William, dünyaca ünlü medya patronu Rupert Murdoch’ın sahibi olduğu NGN’den “yüklü miktar” para alarak şikayetçi olmaktan vazgeçti.

İddiaya göre, taraflar arasındaki anlaşma 2020’de gerçekleşirken, geçen sene hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth de görüşmelere dahil oldu.

Ayrıca Sherborne, o dönemde avukatların da buna karşı çıkmasına rağmen Kraliyet üyeleri ile NGN arasında anlaşmanın gerçekleştiğini iddia etti.

“AĞIR MAHREMİYET İHLALLERİNE” UĞRADIKLARI İÇİN DAVA AÇMIŞLARDI

Prens Harry, ülkedeki diğer medya kuruluşlarına da “mahremiyeti ihlal” davası açmıştı.

Bunlardan Daily Mail’in sahibi Associated Newspapers Limited’e (ANL) yönelik davada, şikayetçiler arasında Prens Harry’nin yanı sıra Elizabeth Hurley, Sadie Frost, Elton John ve David Furnish gibi isimler yer alıyor.

Davacılar, ANL tarafından işlendiği iddia edilen “menfur suç eylemleri” sonucunda “ağır mahremiyet ihlallerine” uğradıklarını, özel bilgilerinin kötüye kullanıldığını savunuyor.

Sussex Dükü Prens Harry, daha önce de İngiliz The Mail On Sunday gazetesine iftira davası açmış ve Temmuz 2022’de kazanmıştı.

Prens Harry, 4 Ekim 2019’da da telefon mesajlarını “hackledikleri” gerekçesiyle The Sun ve Daily Mail dışında Daily Mirror ve artık faaliyette olmayan News of the World gazetelerini dava etmişti.