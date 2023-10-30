İnsanî deniz koridoru oluşturulması girişimiyle ilgili istişareler sürüyor

İnsanî deniz koridoru oluşturulması girişimiyle ilgili istişareler hem Lefkoşa'da hem de Rum Dışişleri Bakanı'nın bölge ülkeleriyle sürdürdüğü temaslar aracılığıyla devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Kıbrıs Cumhuriyeti günlerdir Gazze'ye engelsiz ve güvenli insanî yardım sağlanması amacıyla kontrollü ve sürdürülebilir bir insanî deniz koridoru oluşturulmasına yönelik bir girişim geliştiriyor. Girişimin Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides tarafından son Avrupa Konseyi oturumunda duyurulduğu belirtilen açıklamada, bölgedeki ilgili devletler ve AB'nin yanı sıra diğer paydaşlar ve uluslararası örgütlerle en üst düzeyde çeşitli temaslar gerçekleştirildiği ifade edildi.

Girişimin parametreleri ve gelişen tasarımının olumlu tepkiler aldığı ve bir sonraki aşamaya geçildiği kaydedilen açıklamada, bu konudaki istişarelerin hem Lefkoşa'da hem de Dışişleri Bakanı'nın bölge ülkeleriyle devam eden temasları aracılığıyla sürdüğü belirtildi.