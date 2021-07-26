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Iphone ve İpad Kullanıcıları da İnternet Üzerinden LTB’ye Faturalarını Ödeyebilecek

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Iphone ve İpad Kullanıcıları da İnternet Üzerinden LTB’ye Faturalarını Ödeyebilecek
Iphone ve İpad Kullanıcıları da İnternet Üzerinden LTB’ye Faturalarını Ödeyebilecek

Iphone ve Ipad üzerinden de Lefkoşa Türk Belediyesine ödeme yapılabiliyor.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, LTB faturalarının internet üzerinden ödeme yapılmasını mümkün kılan LTB Online uygulaması artık AppStore’dan da indirilip ödeme işlemi yapılabilecek. Bugüne kadar LTB Online uygulaması sadece Android işletim sistemli telefon ve tabletlerle kullanılabiliyordu.

Mobil uygulama sayesinde su faturaları, emlak vergisi, trafik cezası, reklam, meslek ve kira borcu telefon ve tablet üzerinden ödenebiliyor.

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