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İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Size hayranım

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İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın, ünlü şarkıcı Kylie Minogue'a bir mektup gönderdiği ortaya çıktı.
İrlanda Başbakanı şarkıcı Kylie Minogue'a antetli mektup göndermiş: Size hayranım

Büyük bir hayran olduğunu söyleyen Başbakan, şarkıcıyla Dublin konseri öncesinde görüşmek de istemiş ancak konser iptal olunca bu hayali suya düşmüş.

 

Leo Varadkar'ın, başbakanlığa ait antetli bir kağıdı kullanarak Avustralyalı ünlü yıldız Kylie Minogue'e bir hayran mektubu kaleme aldığı belirtildi.

 

El yazısıyla kaleme alınan mektupta Varadkar, "Sevgili Kylie, Dublin'deki konserin öncesinde sana yazmak istedim. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Büyük bir hayranım! Anladığım kadarıyla Merrion Otel'de kalıyorsun, ki benim hükümet binalarındaki ofisimin karşı sokağında. Eğer istersen, şahsen İrlanda'ya hoş geldin demek isterim" ifadelerini kullandı.

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ÖZÜR TELEFONU

​Ancak ne yazık ki, Kylie Minogue, geçen sene Ekim ayında yapılması planlanan bu konserini ‘boğazındaki bir rahatsızlık' nedeniyle iptal etti. Varadkar'ı özürlerini iletmek için arayan şarkıcı, daha sonra Aralık ayı için tekrar organize edilen konserde ise Başbakan ile görüştü.

Hatta bu konserde Varadkar'ın bedava yemek yediği iddiaları ortaya atıldı. Bunları reddeden Başbakan, "Yemek yoktu, sadece içki içtik ve ben ödedim. Bunu kanıtlayacak faturam var" diye yazdı.

PAYLAŞILMASINA KARŞI ÇIKMADI

​Mektup, bilgi edinme başvurusu üzerine ortaya çıktı. Başbakanlık bu isteği iki kez engellese de, Varadkar'ın rıza göstermesiyle içerik kamuoyuyla paylaşıldı.

İrlanda'nın eşcinsel Başbakanı Leo Varadkar geçen ay da, partneri Matt Barrett ile birlikte ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e yaptığı ziyaretle gündeme gelmişti. İkili burada homofobi ve LGBTİ ayrımcılığı konusunda ABD'li yetkilileri sıkıştırmıştı.

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