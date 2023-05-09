İşbirliği artarak devam edecek

Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ve HBB Ulaşım Planlama Şube Müdürü Hayriye Gökçe Gök, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a ziyarette bulundu. Hatay ile Girne arasındaki HADO seferlerinin yeniden başlaması münasebetiyle gerçekleşen ziyaret kapsamında, iki kardeş kentin hem kültürel hem de ekonomik açıdan işbirliğinin artması adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan Özkaya ve Gök, 6 Şubat’ta Türkiye’de yaşanan ve Hatay’da da çok büyük kayıpların yaşandığı deprem felaketi konusunda, Girne Belediyesi ve Girne Kentine, gösterilen özveri ve dayanışma nedeni ile Hatay adına teşekkür etti.