İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'ndan Büyükelçi’ye teşekkür ziyareti

Bu sabah (21 Mart) gerçekleşen görüşmede Başkan Sadıkoğlu, Büyükelçi Başçeri’ye, İskele Belediyesi Kültür Evi’nin yapımında verdikleri desteklerden ötürü teşekkürlerini sundu. Sadıkoğlu, Kültür Evi’nin anısı için özel olarak hazırlanan ahşap oyma işini de Büyükelçi’ye armağan etti.

2 Mart’ta düzenlenen törenle açılışı gerçekleşen İskele Belediyesi Kültür Evi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İskele’ye ayrı bir cazibe kazandırmayı başaran Kültür Evi, özelde İskele, genelde ise KKTC Kültürüne ışık tutuyor. 2018 yılı ilk çeyreğinde yapımı başlanan ve geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan Kültür Evi, İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarının yanı sıra TC Lefkoşa Büyükelçili nezdinde TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapılmıştı. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da projenin yapım aşamasından bitimine kadar maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen TC Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin desteklerinden ötürü TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’ye teşekkürlerini iletti.

Görüşmede Kültür Evi’nin anısına özel olarak hazırlanan hediyeyi de takdim eden Başkan Sadıkoğlu, Büyükelçi Başçeri’yi 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek İskele Belediyesi 4. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğine de davet etti.