İskele Belediyesi Anneler İçin Zeytinlik Alan Oluşturdu

İskele Belediyesi tarafından, “İskele Belediyesi Zeytinlik Alanı”nda anneler için zeytinlik alan oluşturularak ilk etapta 50 fidan ekildi.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, dün gerçekleşen etkinliğe, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Meclis Üyeleri İldeniz Elbasan ile Sefa Kurukafa ile köyleri temsilen köy muhtarları ve eşleri katıldı.

İskele Belediye Başkanı Sadıkoğ

lu, annesi başta olmak üzere tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak başladığı fidan dikim etkinliğindeki konuşmasında çevre bilincine dikkat çekti ve dikimi yapılan zeytin fidanlarının ileride vereceği ürünlerden elde edilecek gelirin ise sosyal projeler için kullanılacağını açıkladı.

İskele Belediyesi olarak çevre bilinci ile hareket etmeye devam edeceklerini de belirten Sadıkoğlu, dikimi gerçekleştirilen zeytin fidanlarının bakımının da Belediye tarafından yapılacağını söyledi.