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İskele Belediyesi evde sağlık hizmeti sürüyor

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Yaklaşık 4 yıldır İskele ve köylerine hizmet götüren İskele Belediyesi’nin ‘Evde Sağlık Hizmeti’ adından söz ettirmeye devam ediyor.
İskele Belediyesi evde sağlık hizmeti sürüyor

. İskele ve 17 köyünde sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler ile 65 yaş ve üzerindeki insanlara hizmet sunan İskele Belediyesi’nin Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği ile ortaklığı da başarıyla sürüyor.  İşbirliği doğrultusunda Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği tarafından hizmetimize ek olarak Fizyoterapis, Diyetisten ve Psikolog desteği de veriliyor.

 

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EVDE SAĞLIK HERKESE SAĞLIK!

Sağlık Birimi hemşirelerimize ek olarak hizmet aldığımız Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği, yine İskele ve 17 köyünde yaşayan vatandaşlara haftanın belirli günlerinde Diyetisyen, Fizyoterapi ve Psikolog hizmetiyle katkıda bulunuyor.  Fizyoterapistler Besime E. Karabudaklı ile Sultan Aslan, fizik tedavi ihtiyacı duyan hastalarla yakından ilgileniyor.

 

HAFTADA 2 GÜN FİZİK TEDAVİ UYGULANIYOR

İskele ve 17 köyünde bulunan ve fizik tedavi ihtiyacı duyan sosyal yardım maaşı alanlara, özel gereksinimliler ile 65 yaş ve üzerindeki insanlara, haftanın iki günü, evde sağlık hizmeti kapsamında Physioart Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Sağlık Kliniği tarafından fizik tedavi hizmeti veriliyor. 137 kişiye ulaşan fizyoterapistler, hastalarla birebir ilgileniyor. Hizmet kapsamında; yaşa bağlı olarak kas iskelet sistemi hastalıkları ve inme gibi geçirilen nörolojik hastalıklar sonrası meydana gelen ve günlük hayatı olumsuz etkilenen kişilere egzersiz tedavisi uygulanıyor.  Hastalara bir sonraki ziyarete kadar evlerinde yapabilecekleri egzersizler ve günlük yaşamında dikkat edeceği noktalar da hastalara öğretiliyor.

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