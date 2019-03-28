İskele Belediyesi'nden önemli duyuru, etkinlik ertelemesi

KÜLTÜRLERİN KAYNAŞMASINA ‘YAĞMUR’ ENGELİ

ETKİNLİK 21 NİSAN PAZAR GÜNÜNE ERTELENDİ

İskele Belediyesi’nin bu yıl 31 Mart Pazar günü 4.’sünü düzenleyeceği “Kültürlerin Kaynaşması” etkinliği, kötü hava koşulları nedeniyle 21 Nisan Pazar gününe ertelendi. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Belediye Meclisi ile yaptığı toplantının ardından açıklama yaptı. Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan haftalık(29 Mart-4 Nisan) durum değerlendirmesi raporunu göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldıklarını söyleyen İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, o uyarı yazısında 31 Mart Pazar günü Parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmur geçişlerinin beklendiğini ifade etti.

SADIKOĞLU: “ERTELEME KARARINI ÜZÜLEREK AÇIKLIYORUZ”

Meteorolojik verileri göz önünde bulundurarak erteleme kararı aldıklarını belirten Sadıkoğlu açıklamasında şunlara yer verdi: "Meteorolojiyi uzun bir süre takip ettik, son haftalık durum değerlendirmesinde yapılan ‘Parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak’ uyarısı nedeniyle etkinliğimizin ertelendiğini üzülerek açıklıyoruz. Kültürlerin Kaynaşması etkinliğimize küçük-büyük, yaşlı-genç ada genelinden binlerce insanımız büyük ilgi gösteriyor. Etkinliğimiz için ayrıca Turizm ve Çevre Bakanlığımız da tur operatörlerini İskele’mize yönlendirecekti. Ancak etkinliğimizin düzenleneceği gün olan 31 Mart Pazar günü sağanak yağmur beklentisi var. 7’den 77’ye çok sayıda insanımızın o gün mağdur olmasını istemediğimiz için etkinliğimizi erteledik. Ben ve İskele Belediye Meclisi arkadaşlarım etkinliğimizin düzenleneceği tarihi ise 21 Nisan Pazar gününe açılış saatini de yine saat 10.00 olarak belirledik” dedi.