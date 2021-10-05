İskele EVKAF TMK’dan Nezaket Ziyareti

OKUL MÜDÜRÜ YIKICI, BAŞKAN SADIKOĞLU’NA KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

SADIKOĞLU: “BÖLGE OKULLARIMIZA HER ZAMAN KATKIMIZ SÜRECEK”

Yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte ilk öğrencilerini ağırlayan ve geçtiğimiz Eylül ayında protokolün de katılımı ile açılışı gerçekleştirilen İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. İskele Evkaf TMK Müdürü Betül Yıkıcı, Başkan Sadıkoğlu’na okullarının yapılması için yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da belediye olarak eğitime ayrıca önem verdiklerini bu yüzden bölge okullarına katkılarının devam edeceğini söyledi.

OKUL MÜDÜRÜ YIKICI, BAŞKAN SADIKOĞLU’NA KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

İskele Belediyesi’nin alanında uzman mimarları tarafından mimari ve stratejik çizimleri yapılan, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji’nde 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Geçtiğimiz ay açılışı yapılan ve ilk öğrencilerini ağırlayan İskele Evkaf Türk Maarif Koleji Müdürü Betül Yıkıcı da İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Yıkıcı, okullarına yapmış olduğu maddi ve manevi katkılardan dolayı Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.

Okul Müdürü Betül Yıkıcı’ya ziyaretinde, İskele Evkaf TMK Müdür Muavini Aynur Kızıloklu Ertuna ile öğretmenler Nedim Barkut İsmetoğlu ve Nedim İsmetoğlu eşlik etti.

SADIKOĞLU: “BÖLGE OKULLARIMIZA HER ZAMAN KATKIMIZ SÜRECEK”

İskele Evkaf TMK Müdürü Betül Yıkıcı’ya ziyaretinden dolayı teşekkür eden İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da Okul Müdürü Yıkıcı’ya başarılar diledi. İskele Belediyesi olarak eğitime ayrıca önem verdiklerini ifade eden Başkan Sadıkoğlu, Belediye sınırlarındaki tüm okullarla işbirliği içerisinde olduklarını ifade etti, eğitim kurumlarının yanında olmaya devam edeceklerini belirtti. İskele Belediye Başkanı, çocukların ve gençlerin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

İskele Belediyesi’nin alanında uzman mimarları tarafından mimari ve stratejik çizimleri yapılan ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na hibe edildikten sonra temeli 10 Ağustos 2020’de atılan, Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından yapımı tamamlanarak 3 Eylül’de açılışı yapılan ve 8 milyon TL’ye mal olan yeni kolej binasında 13 derslik, dil ve bilişim teknolojileri odaları ile kafeterya yer alıyor.

Sınırlarındaki tüm okullarla, işbirliği içerisinde olduklarını da ifade eden Başkan Sadıkoğlu, eğitim kurumlarının yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Sadıkoğlu, çocukların ve gençlerin daha kaliteli ortamlarda eğitim görmeleri için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Öğretmenler kurulunun okul aile birliğinde çalışmak üzere seçtiği

Okul Müdürü Betül Yıkıcı

Arın Barkut İsmetoğlu, Nedim İsmetoğlu

Aynur Kızıloklu Ertuna

Nezaket Ziyareti