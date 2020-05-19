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İskele Kalecik’te Kıyı Katliamına dikkat çeken mektup!

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İskele Kalecik’te Kıyı Katliamına dikkat çeken mektup!
İskele Kalecik’te Kıyı Katliamına dikkat çeken mektup!

Aziz Tokgöz ismindeki vatandaş Kalecik’te gerçekleştirilen doğa talanına ilişkin İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a ihbar e-postası yolladı.

E-postaya iliştirilmiş fotoğraflarda “Four Seasons Life” isimli site inşaatının neredeyse denizin 20 metre yakınında olduğu görülüyor.

İşte o e-posta:

Sayın Bakanım,
Size yasaları hiçe sayan bir durumu ihbar etmek için ulaşmaktayım. Ekte gördüğünüz fotoğraflar şu anda yapılmakta olan İskele Boğazı – Kalecik bölgesindeki “Four Seasons Life” sitesidir. Kendi ölçümlerime göre, Four Seasons Life sitesinin deniz kenarına dayanan evleri, yasalarımızdaki 50 metre sınırlaması aksine, deniz kenarına yakınlıkları 20 metreden azdır. Bununla birlikte, bu sitenin sınırını paylaştığı sahil, adamıza yumurtlamak için gelen Karettalara yuva olan ve de imar planında koruma bölgesi olarak geçen sahillerden biridir.
Bu inşaatlar bugün halen daha devam etmektedir ve her geçen gün bu sahilimize daha fazla beton dökülmektedir.

Lütfen tüm bunları bir suç duyurusu olarak kabul ediniz.
Sizden bir an önce bu usulsüz inşaatların durdurulmasını ve de dökülen betonların sökülerek deniz kenarının temizlenmesini rica ederim.

Şimdiye kadar yapmış olduğumuz şikayetlerde, şikayet ettiğimiz kişiler, bizim şikayetlerimizi değerlendirmek için ilk başta bu inşaatlara usulsüz izin veren kişilere danışıyorlar. Dolayısıyla bu usulsüzlük halen daha devam ediyor. Bu yüzden bizim ricamız, sizlerin direk olarak bu konuyla ilgilenmesidir.

Ben bu inşaatın hemen yanındaki sitede ikamet etmekteyim. Buraya gelirken bana ulaşırsanız size yardımcı olabilirim.


Saygılarımla,
Dr. Aziz Tokgöz

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