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İskele, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na kavuşuyor

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İskele, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na kavuşuyor…
İskele, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na kavuşuyor

İskele, Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı’na kavuşuyor…

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılacak projenin iki etapta yapılması planlanıyor…

Projenin ilk etabının 6 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor…

Bu çerçevede İskele Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanının temelleri atıldı…

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, uzun yıllar bölgenin ihtiyacı olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, proje hakkında bilgi verdi. İki etaptan oluşan projenin yaklaşık 10 milyon Türk Lirasına mal olacağını söyleyen Sadıkoğlu, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Ofisi’nin destekleri ve İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapılan projenin ilk etabının altı ay içerisinde tamamlanacağını belirtti… 5 bin 500 metre karelik alanın büyük bölümü kapalı olacak…

İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri ve Terminal Alanı Düzenleme Projesinin içerisinde, 160 stant, 2 büfe, 2 balıkçı standı, 120 araçlık park yeri ve bin 300 metrekare yeşil alan olacak… 

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