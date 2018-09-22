İskele ve Karpaz muhtarları isyan etti! Eylem hazırlığı var!

İskele Merkez Muhtarı Sermet Nereli Meydan Kıbrıs İnternet Gazetesine ’a açıklama yaparak tepkisini ortaya koydu.

Nereli geçmiş yıllarda muhtarların binaları olmadığı için devletin Sağlık Ocaklarını muhtarlık binası olarak kullanıldığını hatırlattı.

Sağlık Ocaklarını hem doktorların hem de muhtarların ortak kullandığını dile getiren Nereli, o yıllardan süre gelen bir takım borçlar olduğuna dikkati çekti. Muhtarlar adına konuşan Nereli, olayın farklı boyuta çekilmek istenmesinden rahatsız olduklarını ifade ederek şu sözleri sarf etti.

Muhtarlarımızın kendilerine ait binaları olmadığı için geçmişte zaman zaman Sağlık Ocaklarını Muhtarlık binası olarak kullanıyorlardı. Doğal olarak elektrik ve bir takım giderler oldu. Tabi zamanında tahsil edilemeyen bu giderler için şimdilerde bir yeni adım atıldı. Fakat bu adım doğru bir adım değildir. İçişleri Bakanlığı tarafından muhtarlarımızın maaşlarının yarısının bu borçlara kesileceği söylenildi. Fakat baktığımız zaman geçmişten günümüze gelen bu borçlar şu an yeni seçilen muhtarlarımıza ödettirilmek isteniyor. Yeni seçilmiş muhtarımızın geçmişin bedelini ödeme gibi bir duruma düşürülmesi bizleri derinden üzmüştür. Kimse bu borçları kabul etmiyor. Bu borçları devlet kendi üstlenmeli ve muhtarlarımıza bu sorunu yansıtmamalıdır. Şu an muhtarlarımıza ödenen harcıra asgari ücretin yarısıdır yani çok az ve yetersizdir. Bu paranın yetersiz olduğunu dile getirdiğimiz bu süreçte bir de geçmiş borçların muhtarlarımızdan tahsil edilecek olması bizleri üzmüştür.

Eğer bu olay muhtarlarımıza yansıtılır ve maaşlarından bir takım kesintiler olursa biz İskele ve Karpaz Muhtarları olarak eyleme gideceğimizi tüm kamuoyunun bilgisine sunarız.