İskele Yağmura teslim oldu (video)

Ülkemizde etkisini artırarak sürdüren aşırı yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İskele Bölgesinde aşırı yağmurlardan dolayı Long Beach’te yollar göle döndü. Yağışın etkisiyle göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
MHA
Ülkemizde etkisini artırarak sürdüren aşırı yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İskele Bölgesinde aşırı yağmurlardan dolayı Long Beach’te yollar göle döndü. Yağışın etkisiyle göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.
MHA
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