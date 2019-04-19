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İskele Yağmura teslim oldu (video)

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İskele Long Beach bölgesi yağmura teslim oldu
İskele Yağmura teslim oldu (video)

Ülkemizde etkisini artırarak sürdüren aşırı yağmur, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İskele Bölgesinde aşırı yağmurlardan dolayı Long Beach’te yollar göle döndü. Yağışın etkisiyle göle dönen yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi.

MHA

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