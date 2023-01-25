  • BIST 5.380,34
  • Altın 1167.245
  • Dolar 18.8054
  • Euro 20.4792
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAİngiltere'de hemşireler yeniden iki günlük greve gitti

İskele’de bir kadın cesedi bulundu (Güncellendi)

» »
Polis olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu alanda incelemesini sürdürüyor
İskele’de bir kadın cesedi bulundu (Güncellendi)

İskele’de bir kadın cesedi bulundu.

İskele’de bir inşaatta kadın cesedi bulundu.

Polis olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu alanda incelemesini sürdürüyor

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:30 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde, henüz kimliği tespit edilemeyen kadın bir şahıs ölü olarak bulunmuştur. Şüpheli ölüm olayı ile ilgili polis soruşturması sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP İskele İlçe Yönetimi, Hasan Sadıkoğlu’nu ziyaret etti19 Ocak 2023 Perşembe 14:17
  • Nezire Aşık hayatını kaybetti18 Ocak 2023 Çarşamba 17:51
  • Polisten Karpaz yolunu kullanacak sürücülere önemli uyarı!12 Ocak 2023 Perşembe 17:01
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Ünal Çağıner için başsağlığı mesajı yayımladı10 Ocak 2023 Salı 11:25
  • 37yaşında vefat eden kişinin otopsi raporu açıklandı07 Ocak 2023 Cumartesi 19:51
  • Yine Bir İş Kazası!06 Ocak 2023 Cuma 13:23
  • Dikkat Elektrik Kesintisi!05 Ocak 2023 Perşembe 14:21
  • İskele'de CTP,DP ve YDP asbaşkanlıkta anlaştı Asbaşkan CTP'li, yardımcısı YDP'li oldu...05 Ocak 2023 Perşembe 11:57
  • Karpaz'da 54 yaşında şahıs vefat etti01 Ocak 2023 Pazar 10:25
  • İskele'de 42 yaşında ani ölüm31 Aralık 2022 Cumartesi 10:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti