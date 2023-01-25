İskele’de bir kadın cesedi bulundu (Güncellendi)

İskele’de bir kadın cesedi bulundu.

İskele’de bir inşaatta kadın cesedi bulundu.

Polis olay yeri inceleme ekibi cesedin bulunduğu alanda incelemesini sürdürüyor

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu sabah saat 07:30 sıralarında, İskele’de Long Beach bölgesinde bulunan bir inşaat alanı içerisinde, henüz kimliği tespit edilemeyen kadın bir şahıs ölü olarak bulunmuştur. Şüpheli ölüm olayı ile ilgili polis soruşturması sürüyor