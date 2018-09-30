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İskele'de Cinayet!

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İskele'de Ötüken'de ikamet eden  53 yaşındaki sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayete kurban gitti.
İskele'de Cinayet!

İskele'de Long Beach ve Ötüken arasındaki ormanlık alanda 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen’in cesedine ulaşıldı.

Hasan Işık Özgeçmen'in cesedi bu sabah 07.30 sıralarında ormanlık arazide bulundu.

Yapılan ilk belirlemelere göre Özgöçmen’in kemerle boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.

Detaylar gelecek...

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İskele'de Ötüken'de ikamet eden  53 yaşındaki sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayete kurban gitti.

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