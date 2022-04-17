  • BIST 2.494,37
  • Altın 928.796
  • Dolar 14.6295
  • Euro 15.8157
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAGuterres'ten Kudüs'teki kutsal mekanların statükosunun korunması çağrısı

İskele'de koşu ve yürüyüş etkinliği düzenlendi

» »
Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı.
İskele'de koşu ve yürüyüş etkinliği düzenlendi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İskele Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Long Beach’de düzenlenen koşu ve yürüyüş etkinliğinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İskele Long Beach’in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çok güzel bir bölgesi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu güzel etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür ederek kardeşliği, birlikteliği, sporu ve barışı yaşamakta olduğumuz için mutluluk duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar; “Bilindiği üzere, Ukrayna’da çocuklar ve insanlar zulüm yaşamaktadır. Onların bu durumu, bizi de üzmektedir. Ancak biz kendi ülkemizde, bu güzel adamızda, barış içerisinde çok güzel bir çevrede yaşamaktayız” dedi.

Sağlığın, hayatımızda önemli bir unsur olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, spora ve yürüyüşe önem verilmesi gerektiğini ifade ederek KKTC’de hep birlikte kardeşçe ve barış içinde yaşadığını dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Formula 1 pilotu Vettel ikinci yarışı da kaçıracak25 Mart 2022 Cuma 21:00
  • Nadal sakatlığı nedeniyle kortlardan en az bir ay uzak kalacak22 Mart 2022 Salı 19:00
  • Formula 1’de perde açılıyor18 Mart 2022 Cuma 19:15
  • Covid-19’a yakalanan Vettel ilk yarışı kaçıracak17 Mart 2022 Perşembe 20:20
  • Rus tenisçi Medvedev'in Wimbledon'a katılabilmesi için, Putin'i desteklemediğini açıklaması gerekebilir16 Mart 2022 Çarşamba 01:40
  • F1 pilotu Lewis Hamilton, annesinin soyadını da kullanacak15 Mart 2022 Salı 21:35
  • 2022 Pekin Paralimpik Kış Oyunları sona erdi13 Mart 2022 Pazar 18:15
  • Rus tenisçi Medvedev kariyerinden endişe duyuyor10 Mart 2022 Perşembe 18:30
  • MotoGP’de perde yarın Katar’da açılıyor04 Mart 2022 Cuma 17:20
  • Serena Williams, New York Times’ın hatasını gözler önüne serdi03 Mart 2022 Perşembe 20:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti