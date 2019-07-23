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İskele’de trafik kazası ‘2 yaralı’

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KKTC genelinde kazalar bitmek bilmiyor. İskele’de iki aracın çarpışmasıyla sonuçlanan trafik kazasında bir kadın sürücü yaralanarak hastaneye kaldırılırken, diğer araba sürücüsü erkek ise kazayı hafif yaralarla atlattı.
İskele’de trafik kazası ‘2 yaralı’

İskele Polis Müdürlüğü istikametinden, Mahkemelere doğru seyreden van araç ile salon aracın çarpışması sonrasında, araçlarda büyük hasar meydana geldiği öğrenildi. Salon aracı kullanmakta olan Kadın sürücü, çarpışmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaralanan kadın sürücü, İskele Sağlık Ocağına bağlı Ambulans ile hastaneye sevk edildi.

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Kaza sonrasında, muhtemel herhangi bir durumu önlemek için İskele İtfaiye Müdürlüğüne bağlı memurların, ilk yardım ekibi gelene kadar kadına ilk müdahaleyi yaptıkları bilahare de elektrik direğinden kaynaklanabilecek bir olayı önlemek için gerekli tedbirleri aldıkları öğrenildi. 

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