"İskele'deki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortalar Dairesi binası hem güvensiz, hem yetersiz"

TDP İskele İlçesi'ndeki Çalışma Dairesi ile Sosyal Sigortalar Daireleri'nin hizmet vermeye çalıştığı binanın durumunun çok kötü olduğunu, binanın yetersizliğinin yanısıra, altyapı eksikliğinin hem sağlıklı hizmet verilmesini olumsuz etkilediğini vurguladı

TDP İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı, İskele'de Sosyal Sigortalar ile Çalışma Dairesi'nin hizmet verdiği binanın çok kötü durumda olduğunu, bina duvarlarındaki dökülmelerin yanı sıra çatlaklar oluştuğunu, bina tavanında bakımsızlıktan dolayı çökme yaşanabileceğini, hem çalışanların hem de orayı kullanan vatandaşların başına binadan kaynaklı kötü bir olay gelebileceğini belirterek, devletin, hükümetin çalışanına, vatandaşına verdiği değer bu mudur? diye sordu.

İlgili bakanın binaya ziyaret ederek gözlemlediğini ve acı gerçeği görmesine rağmen gerekeni halen yapmadığını belirten Soğancı, verilen sözlerin tutulmasını istedi.

Dairenin taşınacağı yerin tespit edildiğini, projenin çizilerek imzaların atıldığını ancak bir türlü yürürlüğe girmediğini, dahası projenin ortadan kaybolduğunun iddia edildiğini belirten Cemaliye Soğancı, dairenin başka bir binada kiraya gitmesi için protokol imzalanmasına ve altyapının yapılmasına rağmen dairenin bir türlü taşınmadığını kaydetti.

İskele'nin kağıt üzerinde ilçe olmasına rağmen, gerçekten ilçe olmasını sağlayacak kararların alınmadığını, altyapı hizmetlerinin bölgeye götürülmediğini belirten Soğancı, bölgeye ve bölge insanına hep ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmasının kabul edilebilir olmadığını kaydetti. İlgili kişi ve kurumları bu sorunu biran önce çözecek adımları almaya davet etti eden Soğancı, TDP olarak bu işin takipçisi olacaklarını da ifade etti.