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İskele'nin bazı bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

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İskele'nin bazı bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyecek
İskele'nin bazı bölgelerine yarın 7 saat elektrik verilemeyecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümünde yarın 7 saatlik elektrik kesintisi olacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 09:00 ile 16:00 saatleri arasındaki kesinti, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yapılacak. 

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