İspanya’da tabut satışı ‘patladı’; talep sekiz kat arttı

110 yıllık firmanın CEO’su Maria Chao “Siparişlerimiz sekiz kat arttı. Sadece Madrid civarındaki taleplere yetişebilmek için günde 300 adet üretiyoruz” dedi.

Chao, “Üzülerek söylüyorum ki bu talep seviyesi bir miktar düşse de bir süre daha yüksek kalmaya devam edecek” diye konuştu.

Firma çalışanları ayrıca dini olmayan cenazeler için haç ve diğer Katolik sembolleri kaldırdı.

İspanya’da salgında yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 739 artışla 13 bin 798’e yükseldi.