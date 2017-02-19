İspanyollardan “Sığınmacılara sınırları açın”çağrısı!

İspanya’nın Barcelona kentinde çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla sığınmacılara destek için düzenlenen gösteride, Avrupa’ya, “sığınmacılara sınırları açın’ çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansının haberine göre, “Sığınmacıları kabul etmek istiyoruz” ana temasıyla düzenlenen gösteriye katılan yaklaşık 100 bin kişi, Barcelona kent merkezinden deniz kıyısına kadar yürüdü.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüşün sonunda söz alan bazı göstericiler, sığınmacılara duvar ören Avrupa ülkelerini eleştirdi, “daha fazla ölüm olmasın, sığınmacılara sınırları açın” çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Katalonya Meclis Başkanı Carme Forcadell, ise gazetecilere yaptığı açıklamada “Bu gösterinin diğer Avrupa devletlerine ve kentlerine örnek olmasını umarım. AB’nin ruhuna karşı olan bu siyasetleri hep birlikte değiştirebiliriz” dedi.

Forcadell, AB ülkelerinin sığınmacılarla ilgili vaadlerini yerine getirmeleri ve daha faza sığınmacı kabul etmeleri gerektiğini dile getirdi.