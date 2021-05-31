İşte 10 Avrupa ülkesinin güncel seyahat koşulları

Turizmden önemli gelir elde eden çok sayıda Avrupa ülkesi, bu yaz turizm sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açma kararı aldı ancak her Avrupa ülkesi salgının gidişatını da göz önünde bulundurarak farklı uygulamalar yürürlüğe koyuyor.