İşte YDP aday adayları

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adaylık başvurularını dün başlattı. Üç gün devam edecek olan kayıt süresinin ilk gününde 32 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

Adaylık başvurularını almaya devam eden YDP’nin Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, YSK’nın uyarısından sonra tüzükte değişikliğe gidip aday belirlemede yetkiyi MYK veya PM’ye vermeyi planladıklarını söyledi.

Zaroğlu, bu amaçla 19 Kasım Pazar günü Girne Boğaz’daki parti okulu lokalinde saat 11.00’de tüzük kurultayına gidileceğini ve istisnai durum konusunda bir düzenleme ekleneceğini kaydetti. Zaroğlu, adaylık müracaatlarında son tarihin 8 Kasım olduğunu açıkladı.

YDP’den aday adaylığı başvurularında 500 TL ücret talep edildiğini, adaylıklar kesinleşince bir miktar daha ücret talep edileceğini açıklayan Bertan Zaroğlu, cinsiyet kotası konusunda ise bir sorun yaşamayacaklarını halihazırda 11 kadın aday adayının başvuruda bulunduğunu söyledi.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) adaylık başvurularını dün başlattı. Üç gün devam edecek olan kayıt süresinin ilk gününde 32 kişinin başvuru yaptığı öğrenildi.

İşte liste:

Bertan Zaroğlu (Girne), Bülent Fevzioğlu (Mağusa), Mahmut Erdem (Mağusa), İlter Ömeroğlu (Mağusa), Mehmet Kelebek (Mağusa), Emre Dalgıç (Lefkoşa), Sunalp Derviş Sencer (Girne), Mehmet Ünal Bay (Girne), Okan Erdemsiz (Girne), Orhan Hunç (Girne), Turan Büyükyılmaz (Lefkoşa), Azer Özkan (Lefkoşa), Arif Özbayrak (İskele), Ejder Aslanbaba (İskele), Halil Şiranlı (Lefke), Arzu Pürtül (İskele), Yakup İskender (İskele), Mustafa Ulaş (Lefkoşa), Mete Topçu (Lefkoşa), Şeyda Luckinger (Mağusa), Fırat Yılmaz (Lefkoşa), Mehmet Özçetin (Girne), Hüseyin Esentaş (Mağusa), Süleyman Çakır (Girne), Derin Diler (Girne), Güldem Akdağ (Girne), Pınar Eker (Lefkoşa), İsmet İlkan (İskele), Nejla Gazi (Lefke), Hacı Işık (Güzelyurt), Sabahattin Alıcı (Güzelyurt), Fecriye Yönder (Lefkoşa)