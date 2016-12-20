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İşten çıkarılan CAS çalışanları eylem yaptı

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İşten çıkarılan CAS çalışanları eylem yaptı
İşten çıkarılan CAS çalışanları eylem yaptı

Ercan Havalimanı’ndaki yer hizmetlerini yürüten CAS şirketinde işlerine son verilen çalışanlar, bugün Lefkoşa’da Cumhuriyet Meclisi önüne yürüyüş düzenledi ve basın açıklaması yaparak oturma eylemi başlattı.

“Toplu İş Sözleşmesi Hakkımızdan Vazgeçmeyeceğiz” ve “Kurtulmak Yok Tek Başına; Ya Hep Beraber Ya Hiç Birimiz” pankartlarını taşıyan eylemciler, toplu iş sözleşmesi ve sendikalaşma haklarına saygı gösterilmesi ve işten çıkarılan personelin yeniden görevlerine iade edilmesi talebiyle eylem yaptı.

“Direne direne kazanacağız” sloganı atan eylemciler, Meclis önünde Başbakan Hüseyin Özgürgün’den açıklama alana kadar ayrılmayacaklarını bildirerek, çadır eylemi başlatacaklarını açıkladı.

FELEK: “20 GÜNDE 21 KİŞİNİN İŞİNE SON VERİLDİ”

Eylemcilerin üye olduğu Emek-İş’in bağlı olduğu DEV-İŞ Başkanı Hasan Felek, Meclis önünde yaptığı konuşmada, yaklaşık 10 aydan beri Emek-İş sendikasının toplu iş sözleşmesi için mücadele verdiğini kaydederek, sendikalaşma hakkı ayaklar altına alınan çalışanların tehdit ve baskı gördüğünü söyledi.

Ülkede yasa, hukuk varsa çalışanların sendikalaşmaya da hakkı olduğunu belirten Felek, 20 gün içinde 21 kişinin işine son verildiğini ve çıktıkları yoldan dönmeyeceklerini her türlü hakkı yasal yollara ve mahkemelere başvurarak arayacaklarını vurguladı.

Felek, hükümet yetkililerinin görüşme taleplerine yanıt vermediğini de söyleyerek, Meclis’teki milletvekillerini göreve davet ettiklerini, 21 işçinin görevlerine iadesini istediklerini bildirdi.

“Yarın 50 bin kişi 13. maaş alacak ama bu insanlar hiç para alamayacak” diyen Felek, mevcut adaletsiz, hukuksuz düzenin devam edemeyeceğini söyledi.

AŞAM: “BU ZİHNİYET KABUL EDİLEMEZ”

Emek-İş Başkanı Koral Aşam da CAS personeline DEV-İŞ’ten istifa etme baskısı yapıldığını, etmeyenlerin işine son verildiğini anlatarak, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün kendisine biat etmeyenleri yok etmeye çalıştığını iddia etti.

Çalışma Bakanı’nın da hiçbir sendika davetini ve çağrısını kabul etmediğini de savunan Aşam, UBP-DP hükümetinin atadığı CAS yönetiminin bu zihniyete devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

“BAŞBAKAN GELİP AÇIKLAMA YAPMAZSA ÇADIR EYLEMİ BAŞLATACAĞIZ”

Çalışanların her geçen gün bağlı bulundukları sendikaya bağlarının daha da güçlendiğini ve toplu iş sözleşmesine sahip çıkmaya devam edeceğini vurgulayan Aşam, Başbakan Özgürgün’ün gelip açıklama yapmadığı sürece Meclis önünde olmaya devam edeceklerini ve çadır eylemi başlatacaklarını sözlerine ekledi.

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