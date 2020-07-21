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İsviçre’yle Çifte Vergilendirme Muafiyeti Anlaşması

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İsviçre’yle Çifte Vergilendirme Muafiyeti Anlaşması
İsviçre’yle Çifte Vergilendirme Muafiyeti Anlaşması

Güney Kıbrıs ile İsviçre arasında, çifte vergi muafiyeti ve vergi kaçakçılığının önlenmesi konuların içeren bir anlaşma imzalandı.

Politis ve diğer gazeteler, Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petridis ile İsviçre’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Pierre-Yves Fux’un dün, iki ülke arasında çifte vergi muafiyeti ve vergi kaçakçılığının önlenmesini içeren bir protokole imza attıklarını yazdılar.

Gazete, söz konusu anlaşmanın gelir vergileri ve iki ülke arasındaki anapara konularında olduğunu belirtirken, Rusya’ya da benzer bir anlaşmanın imzalanması çalışmalarının ise devam ettiğini aktardı.

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