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James Bond’a hayat veren şarkının bestecisi Monty Norman hayatını kaybetti

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James Bond filmlerinin tema şarkısını yazan İngiliz besteci Monty Norman pazartesi günü yaşamını yitirdi.
James Bond’a hayat veren şarkının bestecisi Monty Norman hayatını kaybetti

94 yaşında hayatını kaybeden Norman’ın web sitesinde yapılan açıklamada, “Monty Norman’ın 11 Temmuz 2022’de kısa bir hastalıktan sonra öldüğü haberini üzüntüyle paylaşıyoruz” ifadesi yer aldı.

Monty Norman…

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve yazar olan Norman, profesyonel kariyeri boyunca, filmlerin açılış sekanslarında veya en yoğun aksiyon sahnelerinde kullanılan “James Bond Teması” için Ivor Novello Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Bununla birlikte, Norman’ın en ünlü eseri, 1962’de vizyona giren ve başrolde Sean Connery’nin oynadığı ilk Bond filmi “Dr. No”nun müzikleri oldu.

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