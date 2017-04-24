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Japonya ve ABD'den ortak deniz tatbikatı

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Japonya ve ABD'den ortak deniz tatbikatı
Japonya ve ABD, Batı Pasifik'te ortak deniz tatbikatına başladı.

Kyodo ajansının haberinde, iki ülkenin Batı Pasifik'te, Japonya'ya ait iki destroyer ve ABD'ye ait Carl Vinson uçak gemisinin de katıldığı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Japon gemilerinin ve USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun birkaç gün sürecek stratejik manevra ve iletişim tatbikatları yapacağı kaydedildi.

USS Carl Vinson sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ortak tatbikat, ortak denizcilik ve savunma yeteneklerini geliştirmek, ortak manevra yeterliliğini artırmak ve talep edildiğinde deniz kuvvetlerinin bölge savunmasına hazırlıklı olmasını sağlamak için tasarlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan Japonya Başbakanı ŞinzoAbe, Tokyo'da, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarının ailelerini temsil eden bir grubun üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin füze ve nükleer denemelerinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını açıkça ihlal ettiğini ve "basit bir şekilde tolere edilemeyeceğini" söyledi.

USS Carl Vinson Uçak Gemisi Görev Grubu'nun, tatbikatın ardından kuzeye doğru giderek ay sonu gelmeden Japon Denizi'ne ulaşmasının beklendiği bildirildi. Carl Vinson uçak gemisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle Kuzey Kore'ye nükleer girişimlerine son vermesi için uyarı olarak bölgeye sevk edilmişti. Kuzey Kore ise ABD'yi, bu uçak gemisini batırmakla tehdit etmişti.

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