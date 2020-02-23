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Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

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Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti
Japonya'daki karantina gemisinden bir yolcu daha hayatını kaybetti

Japonya Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle 2 hafta karantina altında tutulan gemiden bir yolcunun daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü nedeniyle şimdiye dek 3 ölüm vakasının meydana geldiği Japonya’dan kötü haber geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce karantina altındaki gemiden tahliye edilerek hastanede tedavi altına alınan 80'li yaşlarda bir erkek hastanın hayatını kaybettiği belirtildi. Kronik hastalığı bulunduğu öğrenilen yolcunun ölüm nedeninin zatürre olduğu kaydedilirken, korona virüsünden enfekte olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı.

3 kişi ölmüştü

Japonya'da şu ana kadar 2'si karantina altına alınan Diamond Princess gemisinden olmak üzere toplam 3 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Son vakanın kaynağının koronavirüs olduğunun netleşmesi halinde, virüs kaynaklı ölümler 4'e çıkacak.

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