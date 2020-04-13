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Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

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Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı
Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı

Hastaneden dün taburcu edilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Boris Johnson'ın Sözcüsü James Slack, Başbakana hastaneden ayrılmadan önce yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.

Slack, Johnson'ın doktorları tavsiyesi üzerine dinlenmeye devam edeceğini ve hemen görev başına dönmeyeceğini açıkladı.

Johnson, başkent Londra'ya yaklaşık 65 kilometre mesafedeki Chequers’de kır evinde istirahat ettiği belirtildi. Johnson'ın yerine Dışişleri Bakanı Dominic Raab vekalet ediyor.

26 Mart’ta koronavirüs testi pozitif çıkan Johnson, öksürük ve ateş belirtilerinin geçmemesi üzerine önce St. Thomas Hastanesi'ne kaldırılmış, ardından yoğun bakıma alınmıştı. Tedaviye yanıt veren Johnson, dün taburcu edilmişti.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Johnson, "Gerçekten hayatımı onlara borçluyum. Ne kadar teşekkür etsem az" demişti.

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