Juncker sert çıktı... "Merkel olsa gelirdiniz"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın yapacağı konuşmaya sadece 30 vekilin gelmesine ilişkin "Burada Merkel ya da Macron olsaydı, salon dolardı" sözleriyle tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Avrupa Parlamentosu'nda Malta Başbakanı Joseph Muscat'ın yapacağı konuşmaya sadece 30 vekilin gelmesine ilişkin "Burada Merkel ya da Macron olsaydı, salon dolardı" sözleriyle tepki gösterdi. Juncker, "Gülünçsünüz" diye azarladığı gelmeyen vekillerin, AB üyesi küçük ülkelere saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

"Bu konuşmada sadece 30 parlamento üyesinin bulunması, parlamentonun ciddi olmadığını gösteriyor" diyen Juncker, "Avrupa Parlamentosu gülünç, çok gülünç" ifadelerini kullandı.

Juncker, "Eğer Muscat yerine Merkel veya Macron olsaydı, herkes burada olurdu" diye konuştu.

MUSCAT SADECE GÜLÜMSEDİ

Söz konusu atışmalar sırasında Muscat'ın ise gülümsediği görüldü. Muscat parlamentoya yaptığı konuşmada ülkesindeki yönetim, göç ve Brexit konularına değindi. Birliğin en küçük ülkesi olan Malta'nın nüfusu 400 bin civarında.