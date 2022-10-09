Justin Bieber, Kanye West ile tüm bağlarını kopardı

Justin Bieber, sosyal medyada karısı Hailey Bieber'a saldıran Kanye West ile tüm bağlarını kopardığını ve arkadaşlığını sona erdirdiğini bildirdi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Kanye West, bu defa da Bieber çiftini karşısına aldı.

Geçtiğimiz günlerde “White Lives Matter” yazan tasarımlarıyla pek çok ünlü isim de dahil tepki çeken West, bu konuda en çok da Vogue editörü ile karşı karşıya kaldı. İkilinin tartışmasına Gigi Hadid ve Hailey Bieber da katıldı.

West, Vogue editörü Gabriella Karefa-Johnson tarafından eleştirildi ve hatta Johnson bu konuda Hailey Bieber’dan da destek gördü. Hailey Bieber Vogue editörüne övgü dolu sözlerle paylaşımlarında yer verirken West hakkında herhangi bir şey söylemedi.

Kanye West bu defa da Bieber çifti ile takıştı.

Ancak West, yine de Hailey Bieber’ı hedef alıp estetik yaptırdığına dair yorumlar yaptı. Ardından da Hailey ve Drake arasındaki flört söylentilerini kapsayan 2016 tarihli bir makalenin ekran görüntüsünü paylaştı ve Justin Bieber’a “Ben kızmadan önce kızını tut. Arkadaşım olduğunu söylüyordun değil mi?” diye yazdı.

Çifte yakın kaynaklar TMZ’ye, 2018’den beri evli olan Bieber çiftinin, West’in çizgiyi aştığını düşündüklerini çünkü Hailey’nin arkadaşını savunmak adına ondan hiç bahsetmediğini söyledi. Ayrıca hiç burun estetiği yaptırmadığını da iddia ediyorlar.

Justin Bieber ve Kanye West’in dostluğu yıllar öncesine dayanıyor. Kasım 2021’de de Bieber ve West, Marilyn Manson’ın da dahil olduğu bir toplantıda dua çemberinde kollarını birbirlerine sararken görüldüler.