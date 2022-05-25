Kadis: Kıbrıs tarım sektörünü desteklemek için AB'den beş milyon avroya kadar destek çekebilecek

Kıbrıs’ın ve diğer üye devletlerin desteğiyle Hırvatistan’ın Avrupa Birliği içerisinde, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla beş milyon avroya kadar destek verilmesi önerisi salı günü benimsendi ve Avrupa Komisyonu tarafından onaylandı.

Avrupa Birliği (AB) Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısı için Brüksel’de bulunan Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Kostas Kadis, yaptığı açıklamada, salı günkü toplantıda, Kıbrıs gibi küçük üye devletlerin de liderlik rolü yapabilecekleri, çiftçilerin desteklenmesi kararı ve Kıbrıs’ın önerisi olan hayvanların evcil hayvanlar gibi tutulabileceğiyle ilgili ortak AB-geniş liste örneğinde olduğu gibi Avrupa politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunabileceklerini ispatladıklarını ifade etti.

Kadis, Komisyon’un üye ülkelere Hırvatistan, Kıbrıs ve diğer üye devletlerin, enerji krizi ve fiyat artışlarından etkilenen çiftçilerin desteklenmesi için AB Kırsal Kalkınma Bütçesi’nden acil geçici destek sağlanmasına ilişkin bir talebini kabul etme kararı konusunda bilgi verdiğini söyledi.

Komisyon’un verdiği bilginin, geçen Avrupa Konseyi toplantısında yaptığı önerinin tamamen aynısı olduğuna dikkat çeken Bakan şöyle dedi:

“Bu önerinin benimsenmesiyle özellikle Kıbrıs, yakıt-gübre fiyatlarında ve hayvan yemindeki büyük artışların neden olduğu zor dönemde Kıbrıslı çiftçilere destek için beş milyon avroya kadar destek alabilecek.”

“Bakanlar Kurulu cuma günü bu fonların dağıtımını, ayrıca Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan ek diğer kaynakları görüşecek.”