Kalbi korumak için fiziksel aktivite önemli

Lefke Avrupa Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Açıkada “Dünya Kalp Günü” nedeniyle açıklamalarda bulunarak, kalbi korumak için yapılması gereken fiziksel aktiviteler hakkında bilgiler paylaştı.

Açıkada, kalbi sağlıklı ve güçlü kılmanın en önemli yollarından birinin fiziksel aktivite yapmak olduğunu, fiziksel aktiviteyi her yaştan insanın yapması gerektiğini ve başta kalp ve dolaşım sistemini geliştirmesinin önerildiğini dile getirdi. Açıkada sözlerine şöyle devam etti; Bunun için her yaştan insana kalp ve dolaşım sistemlerini sağlıklı tutmaları önerilir. Kalbi ve dolaşım sistemlerini geliştirmek için yürüme, jogging, yüzme, bisiklet gibi 15-20 dakikadan az olmayan hafif ve orta şiddetlerde çalışma önerilmektedir. Bu egzersizler kalp kasını kuvvetlendirmekte ve kanın insan vücudunda daha kolay dolaşmasını sağlamaktadır. Egzersizler kalp kasını güçlendirdiği gibi; damarların da kılcal damarlaşmasını ve kanın vücudun en ücra köşelere kadar yollanarak oraların beslenmesini sağlamaktadır. Bu nedenle egzersizlerin yavaş ve orta tempo ve uzun süreli yapılması önerilmektedir. Bu şekilde kalp kası kuvvetlendiği gibi damarlar da hareketlenmekte ve kuvvetlenmektedir. İlk yapılacak iş; bir doktora, tercihen bir spor hekimine görünerek, hareket etmekte ve yaşımıza bağlı olarak hareket etme ve nabzımızı daha yüksek kalp atım hızlarına çıkarmanın sağlık açısından bir sakıncası olup olmadığını kontrol ettirmemiz olacaktır.

Egzersiz konusunda yürüme, koşma, bisiklet, yüzme, fitnes, aerobik, tenis, futbol, basketbol ve daha birçok değişik hareket olabileceğini söyleyen Açıkada son olarak, “İnsan, ‘kalbi ve damarları kadar yaşlıymış’. Bu nedenle, genç yaşta hareketsizlik yüzünden yaşlanmamalıyız ve kalbimize yarayan uygun egzersizlerle kalp kaslarımızı güçlendirmeliyiz” dedi.