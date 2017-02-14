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Kalp krizi geçirdi, hayata gözlerini yumdu...

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Kalp krizi geçirdi, hayata gözlerini yumdu...
Lefkoşa'da ikamet eden merhumun 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği öğrenildi...

Lefkoşa’da Kızılay arkası Göçmen Evlerinde sakin, Bekir Ekrem Yalçın, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonrasında hayata gözlerini yumdu.

67 yaşındaki Bekir Ekrem Yalçın’ın 2 yıl önce kalp ameliyatı geçirdiği, bir süre öncede kendisine anjiyo yapıldığı öğrenildi.

vefat.pngBekir Ekrem Yalçın’ın komşuları, müteveffa Bekir Yalçın’ın, dün akşam gayet iyi görüldüğünü kalp krizi geçirecek herhangi bir emare yansımadığını, ancak sabahleyin kalp krizi geçirdiğini dile getirdi.

Bekir Ekrem Yalçın’ın ölümü ailesinin yanı sıra, sevenlerini de üzerken, polisin ani ölüm ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi. 

 

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